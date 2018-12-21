ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ходять і надалі молитися в Українській Церкві: ще три парафії УПЦ МП приєдналися до ПЦУ

STYLERЖиття    21.12.2018 - 18:52
Ходять і надалі молитися в Українській Церкві: ще три парафії УПЦ МП приєдналися до ПЦУ
Фото: колаж РБК-Україна

На літургії підносилися молитви за голову новоствореної ПЦУ митрополита Єпіфанія, а також митрополита Вінницького і Барського Симеона

У Вінницькій області ще три парафії перейшли з церкви УПЦ Московського патріархату у нову Православну церкву України. Йдеться про парафії храму св. великомучениці Параскеви у селі Тютьків (Вінницький район), а також парафії с. Коло-Михайлівки та Рівець, розповіли в п'ятницю, 21 грудня, прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ.

У с. Тютьків настоятелем є отець Іван Просяновский. Парафіяни підтримали незалежну автокефальну церкву ще навіть перед її створенням на об'єднавчому Соборі 15 грудня в Києві, а після Дня святого Миколая підтвердили рішення.

На літургії підносилися молитви за голову новоствореної ПЦУ митрополита Єпіфанія, а також митрополита Вінницького і Барського Симеона.

В селі Рівець отцем настоятелем є Іван Просяновський.

У селі Коло-Михайлівки приходом керує архімандрит Дорофей (Маркевич), який був учасником об'єднавчого Собору разом з митрополитом Симеоном.

Нагадаємо, що раніше у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Як повідомлялося раніше, віруючі оплесками зустріли перехід митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського УПЦ МП Олександра у нову ПЦУ.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Таємниця імені: чому Сергій Думенко став Епіфанієм "Тепер Онуфрій став конкурентом Кирила": мережа про нову назву УПЦ МП
Новини України Винницкая областьУПЦ МППЦУ
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся