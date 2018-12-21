Ходять і надалі молитися в Українській Церкві: ще три парафії УПЦ МП приєдналися до ПЦУ

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На літургії підносилися молитви за голову новоствореної ПЦУ митрополита Єпіфанія, а також митрополита Вінницького і Барського Симеона

У Вінницькій області ще три парафії перейшли з церкви УПЦ Московського патріархату у нову Православну церкву України. Йдеться про парафії храму св. великомучениці Параскеви у селі Тютьків (Вінницький район), а також парафії с. Коло-Михайлівки та Рівець, розповіли в п'ятницю, 21 грудня, прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ.

У с. Тютьків настоятелем є отець Іван Просяновский. Парафіяни підтримали незалежну автокефальну церкву ще навіть перед її створенням на об'єднавчому Соборі 15 грудня в Києві, а після Дня святого Миколая підтвердили рішення.

На літургії підносилися молитви за голову новоствореної ПЦУ митрополита Єпіфанія, а також митрополита Вінницького і Барського Симеона.

В селі Рівець отцем настоятелем є Іван Просяновський.

У селі Коло-Михайлівки приходом керує архімандрит Дорофей (Маркевич), який був учасником об'єднавчого Собору разом з митрополитом Симеоном.

Нагадаємо, що раніше у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Як повідомлялося раніше, віруючі оплесками зустріли перехід митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського УПЦ МП Олександра у нову ПЦУ.

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Відео: РБК-Україна