"Батюшку міцно обійміть": чергова парафія УПЦ МП перейшла до ПЦУ

Фото: колаж РБК-Україна

Віряни села Доброгорща перейшли на чолі з настоятелем - священиком Олександром Булановим

У Хмельницькій області парафіяни села Доброгорща перейшли з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Про це у вівторок, 25 грудня, повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) на сторінці у соцмережі Facebook.

Священнослужитель розповів, що до Хмельницької єпархії ПЦУ приєднався Свято-Миколаївська парафія села (Російська Православна Церква в Україні) на чолі з настоятелем, священиком Олександром Булановым.

"Велика радість - єднання навколо рідної Помісної Православної Церкви щоб єдиними устами і єдиним серцем славити Великого Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа!", - йдеться у публікації.

Також митрополит Антоній опублікував фото документа.

Фото: facebook.com/anthony.makhota

У коментарях до повідомлення священнослужителя користувачі мережі висловлюють захоплення і вітають як самого митрополита, так і всіх парафіян:

"Слава тобі, Господи!";

"Вітаю всіх. Тепер будемо молитися разом. Христос посеред нас!"

"Вітаю, Владико!";

"Ви того батюшку міцно обійміть, щоб не вирвався!"...

Скріншот коментарів: facebook.com/anthony.makhota

Як повідомлялося раніше, 24 грудня у Львівській області ще три громади Української православної церкви (МП) приєдналися до Православної церкви України.

Додамо, що раніше у Вінницькій області ще три парафії перейшли з церкви УПЦ МП у нову ПЦУ - йдеться про парафіях храму св. великомучениці Параскеви у селі Тютьків (Вінницький район), а також парафії с. Коло-Михайлівки та Рівець.

Нагадаємо, керівник юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Олександр Бахов зробив шокуючу заяву.

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Відео: РБК-Україна