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З'явилася онлайн мапа переходів до ПЦУ з УПЦ Московського патріархату

STYLERЖиття    26.12.2018 - 21:49
З'явилася онлайн мапа переходів до ПЦУ з УПЦ Московського патріархату
Фото: колаж РБК-Україна

Доповнити мапу може кожен охочий

В інтернеті з'явилася карта, що відображає громади, які перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату. Так, протягом двох тижнів після об'єднавчого Собору в Києві 15 грудня до єдиної автокефальної помісної церкви України вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками, зазначили на сайті Релігійно-інформаційної служби УкраїниРІСУ).

З метою фіксації таких переходів і була створена карта. Крім відображення кількості храмів і їх географічного розташування, дані каталогізуються і доповнюються деталями (дата переходу, інформація в пресі).

Онлайн карта постійно оновлюється. Вона покликана допомогти продемонструвати масштаби явища.

Доповнити мапу може кожен охочий.

"Без бачення зазначених чинників, вважаємо, не варто говорити про розуміння самого явища переходів, їх впливу на суспільство тепер і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 24 грудня у Львівській області ще три громади Української православної церкви (МП) приєдналися до Православної церкви України.

Додамо, що раніше у Вінницькій області ще три парафії перейшли з церкви УПЦ МП у нову ПЦУ - йдеться про парафіях храму св. великомучениці Параскеви у селі Тютьків (Вінницький район), а також парафії с. Коло-Михайлівки та Рівець.

Нагадаємо, керівник юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Олександр Бахов зробив шокуючу заяву.

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