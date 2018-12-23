Епифаний рассказал пранкеру о возможности возвращения Крыма и Донбасса Украине

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Предстоятель сказал, что планирует поездку на Донбасс

Предстоятель Епифаний, новоизбранный глава Православной украинской церкви сказал пранкеру "Лексусу", позвонившему от имени депутата Европарламента Дэвида Макалистера, что создание автокефальной церкви поможет украинцам вернуть Донбасс и Крым. Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Глава украинской церкви сказал, что на стороне украинцев Бог, и он поможет нам победить в войне. Он напомнил, что в армии служат около 300 капелланов, которые поднимают боевой дух украинских солдат.

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Епифаний сказал звонившему, что планирует поездку на Донбасс, чтобы оказать поддержку военным. Предстоятель уверен, что в Крыму скоро увидят истинное лицо России и сами захотят воссоединится с Украиной.

"Если Украина станет сильным государством и мы сумеем объединить православие в Украине в единую православную церковь, то я думаю те, которые там (Крым – РБК-Украина) увидят, что делается с боку России, то они сами захотят вернуться в Украину", - сказал Епифаний.

Напомним, кремлевские спецслужбы, которые назвались именем депутата Европейского парламента, 21 декабря пытались в разговоре спровоцировать предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

Во время разговора они задавали провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов", и тому подобное.

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