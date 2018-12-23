Єпіфаній розповів пранкеру про можливості повернення Криму і Донбасу Україні

Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Предстоятель зазначив, що планує поїздку на Донбас

Предстоятель Епіфаній, новообраний голова української Православної церкви сказав пранкеру "Лексуса", який зателефонував від імені депутата Європарламенту Девіда Макалістера, що створення автокефальної церкви допоможе українцям повернути Донбас і Крим. Про це повідомив OBOZREVATEL.

Глава української церкви сказав, що на стороні українців Бог, і він допоможе нам перемогти у війні. Він нагадав, що в армії служать близько 300 капеланів, які щодня піднімають бойовий дух українських солдатів.

Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Епіфаній сказав пранкеру, що планує поїздку на Донбас, щоб надати підтримку військовим. Предстоятель впевнений, що в Криму скоро побачать справжнє обличчя Росії і самі захочуть возз'єднається з Україною.

"Якщо Україна стане сильною державою і ми зуміємо об'єднати православ'я в Україні в єдину православну церкву, то я думаю ті, які там (Крим – РБК-Україна) побачать, що робиться з боку Росії, то вони самі захочуть повернутися в Україну", - сказав Єпіфаній.

Нагадаємо, кремлівські спецслужби, які назвалися ім'ям депутата Європейського парламенту, 21 грудня намагалися в розмові спровокувати предстоятеля Православної Церкви України (ПЦУ) Єпіфанія.

Під час розмови вони ставили провокаційні питання, зокрема про "захоплення Лаври", про підтримку тих чи інших кандидатів на виборах, про ставлення до "прав гомосексуалістів", тощо.

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