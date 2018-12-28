"Это не военные базы": Зоря о переходе лавр под юрисдикцию ПЦУ

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Архиепископ Черниговской Евстратий Зоря сравнил процесс перехода православных общин и храмов из юрисдикции РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) к новосозданной ПЦУ с декоммунизацией, которая прошла мирно и без конфликтов. Об этом священнослужитель рассказал в программе "Информационный вечер" в эфире "5 канала" 27 декабря.

Так, по его словам, если бы после развала СССР в Украине попробовали запустить декоммунизацию, инициатива нашла бы много противников. Однако после начала российской военной агрессии в 2014 году ситуация совершенно изменилась.

"Когда в 2014-2015 годах началась декоммунизация, сопротивление было очень маленькое. Процесс прошел спокойно, мирно, без каких-либо актов насилия или противостояний. Потому что все поняли - то время ушло. Так же и тут. Пройдет время. Украинской церкви спешить некуда. Это Кремль хочет спешить, потому что им уже сейчас нужно противостояние и насилие! А Украинской церкви этого не нужно", - подчеркнул архиепископ.

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Он отметил, что заявления о возможных "кровавых противостояниях" и "захватах церквей" звучат от пропагандистов и сторонников "русского мира", которые изо всех сил пытаются разжечь "третий фронт" в Украине.

Архиепископ убежден, что парафии экс-УПЦ МП в своем большинстве сами захотят перейти в украинскую автокефальную поместную церковь.

Зоря добавил, что относительно Почаевской и Киево-Печерской лавр ситуация будет аналогичной. Ведь "Лавра - это не военная база. Вот Черноморский флот в Севастополе - это была реальная опасность!"

Он подчеркнул, что лавры находятся на украинской земле, укоренены в ней, и поэтому останутся украинскими, потому что "это естественно".

"По мере того, как украинские православные будут освобождаться от московского влияния и сами будут осознавать, что у Москвы тут нет каких либо определенных эксклюзивных прав на людей, эта российская пропаганда тогда не будет влиять", - сказал он.

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Зоря добавил, что в лавру ходили и ходят верующие Киевского патриархата, просто они не реагируют на пропаганду и всякие "страшилки" и пропускают их "мимо ушей", потому что приходят к святыне.

Как сообщалось, ранее патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви.

Также мы писали о том, что была создана онлайн карта, которая показывает перешедшие под юрисдикцию ПЦУ общины УПЦ МП.

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Видео: РБК-Украина