"Це не військові бази": Зоря про перехід лавр під юрисдикцію ПЦУ

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Архиєпископ Чернігівської Євстратій Зоря порівняв процес переходу православних громад і храмів з юрисдикції РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) до новоствореної ПЦУ з декомунізацією, яка пройшла мирно і без конфліктів. Про це священнослужитель розповів у програмі "Інформаційний вечір" в ефірі "5 каналу" 27 грудня.

Так, за його словами, якщо б після розвалу СРСР в Україні спробували запустити декомунізацію, ініціатива знайшла б багато противників. Однак після початку російської військової агресії в 2014 році ситуація абсолютно змінилася.

"Коли в 2014-2015 роках почалася декомунізація, спротив був дуже маленьким. Процес пройшов спокійно, мирно, без будь-яких актів насильства або протистоянь. Тому що всі зрозуміли - час пішов. Так само і тут. Пройде час. Українській церкві поспішати нікуди. Це Кремль хоче поспішати, тому що їм вже зараз потрібно протистояння і насильство! А Українській церкві цього не потрібно", - наголосив архієпископ.

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Він зазначив, що заяви про можливі "криваві протистояння" та "захоплення церков" звучать від пропагандистів і прихильників "русского мира", які щосили намагаються розпалити "третій фронт" в Україні.

Архієпископ переконаний, що парафії екс-УПЦ МП у своїй більшості самі захочуть перейти в українську автокефальну помісну церкву.

Зоря додав, що стосовно Почаївської та Києво-Печерської лавр ситуація буде аналогічною. Адже "Лавра - це не військова база. Ось Чорноморський флот в Севастополі - це була реальна небезпека!"

Він відзначив, що лаври знаходяться на українській землі, вкорінені у ній, і тому залишаться українськими, тому що "це природно".

"По мірі того, як українські православні будуть звільнятися від московського впливу і самі будуть усвідомлювати, що у Москви тут немає якихось певних ексклюзивних прав на людей, ця російська пропаганда тоді не буде впливати", - сказав він.

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Зоря додав, що у лавру ходили і ходять віряни Київського патріархату, просто вони не реагують на пропаганду та всілякі "жахачки" і пропускають їх "повз вуха", тому що приходять до святині.

Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення єдиної автокефальної помісної церкви.

Також ми писали про те, що була створена онлайн мапа, яка показує громади УПЦ МП, що перейшли під юрисдикцію ПЦУ.

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Відео: РБК-Україна