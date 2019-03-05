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Ваши жены меня поблагодарят: Гройсман пригрозил министрам лечением

STYLERКурьезы    05.03.2019 - 14:55
Ваши жены меня поблагодарят: Гройсман пригрозил министрам лечением
Владимир Гройсман (фото: kmu.gov.ua)

Гройсман пригрозил вылечить коллег от ​​телефонной зависимости

 

Владимир Гройсман пригрозил коллегам "принудительным лечением от телефона". Об этом премьер-министр Украины заявил во время селекторного совещания по формированию тарифов на местах.

Так, во время совещания 5 марта глава Кабмина обратил внимание, что министры занимаются не тем, чем нужно - вместо того, чтобы слушать своего начальника, чиновники "залипали" в смартфонах. Это не на шутку разозлило Гройсмана.

"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - обратился к чиновникам премьер-министр и добавил, что на совещании они должны говорить о "серьезных вещах".

"Такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые из вас уходят в виртуальный мир... Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность. Некоторых, по крайней мере", - сказал Гройсман, вызвав своими словами хихиканье в зале.

Гройсман на селекторном совещании по вопросам теплообеспечения

Напомним, что премьер-министр в очередной раз поручил проверить облгазы, чтобы защитить потребителей от завышенных платежей.

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