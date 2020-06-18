На Закарпатье родители назвали своего сына Зеленский

На Закарпатье родители решили назвать своего новорожденного сына Зеленский - в честь действующего президента Украины.

В западном регионе, как, впрочем и по всей стране, родители все чаще выбирают детям весьма экзотические имена. Например, Вогнедар, Демьян, Леонард, Оливия, Элина. Такие имена встречались среди ужгородцев в мае.

Но одни из местных жителей решили едва не переплюнуть самого Илона Маска в оригинальности с именем Зеленский, пишет uzhgorod.net.ua.

Самыми же распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков являются Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Среди редко употребляемых имен мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар и... Зеленский. А среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Ранее мы писали, что Илона Маска заставили изменить имя сыну, но оно, как и раньше, странное - X Æ A-Xii.

Также сообщалось, как называть детей в этом году по церковному календарю, чтобы они были здоровыми и счастливыми.