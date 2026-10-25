Чайник, обігрівач чи праска: які прилади небезпечно підключати до одного подовжувача

Які прилади не слід поєднувати в одному подовжувачі

Електрочайник із мікрохвильовкою або тостером

У Лондонській пожежній службі радять не підключати чайники, тостери та мікрохвильовки до одного подовжувача: ці прилади мають значну потужність, а їхня одночасна робота може перевищити допустиме навантаження.

Обігрівач із праскою, феном або другим обігрівачем

Держпродспоживслужба в Тернопільській області застерігає від підключення потужних обігрівачів до одного подовжувача разом з іншою побутовою технікою.

Масляний радіатор або конвектор краще підключати безпосередньо до справної настінної розетки, розрахованої на його навантаження.

Пральна та сушильна машини

Виробник електрофурнітури Brennenstuhl не рекомендує живити пральні й сушильні машини через багаторозеткові подовжувачі та радить підключати потужну техніку безпосередньо до настінних розеток.

Як перевірити допустиме навантаження

За поясненням Держенергонагляду , орієнтуватися потрібно на найменший допустимий показник серед елементів підключення. Потужніший подовжувач не збільшує можливості розетки чи проводки.

Перед підключенням:

Знайдіть споживану потужність приладів на заводських табличках або в інструкціях. Додайте потужності техніки, яка працюватиме одночасно. Порівняйте суму з максимальною потужністю, зазначеною на подовжувачі або в його інструкції. Цей ліміт стосується всіх гнізд разом, а не кожного окремо.

Відповідність ліміту подовжувача ще не означає, що розетка та лінія витримають навантаження: від тієї самої лінії можуть працювати й інші прилади.

Для мікрохвильовки враховуйте саме споживану потужність, а не вихідну потужність мікрохвиль. Наприклад, Samsung зазначає ці характеристики окремо. Потрібний показник шукайте в інструкції або на заводській табличці своєї моделі.

Умовний приклад: сумарна заявлена потужність обігрівача на 2000 Вт і праски на 2200 Вт становить 4200 Вт. Для подовжувача з лімітом 3500 Вт це забагато. Для власних приладів потрібно підставити їхні характеристики.

Навіть якщо сума нижча за ліміт, це не скасовує вимог виробника техніки. Якщо він забороняє подовжувачі чи перехідники, не використовуйте їх навіть для одного приладу.

Якщо стан проводки чи допустиме навантаження розетки невідомі, зверніться до електрика. Для потужної стаціонарної техніки може знадобитися окрема лінія від електрощита.

Чи допоможе підключення до сусідньої розетки

Дві настінні розетки можуть живитися від однієї лінії. Тому перенесення вилки в сусідню розетку не гарантує, що навантаження на проводку зменшиться.

Як пояснює Schneider Electric , одночасна робота кількох потужних приладів в одному електричному колі може спричинити перевантаження. Воно не тотожне короткому замиканню, але також може призвести до перегріву проводів і пошкодження ізоляції.

Тому можливість одночасного використання потужної техніки залежить не лише від кількості розеток, а й від того, як вони підключені.

Коли потрібно припинити користування розеткою

Організація з електробезпеки Electrical Safety First називає серед небезпечних ознак:

запах горілого пластику;

дим або іскріння під час роботи;

потемніння, сліди підгоряння чи плавлення;

пошкоджену ізоляцію кабелю;

повторне спрацьовування захисного автомата без зрозумілої причини.

Припиніть користуватися несправною розеткою чи подовжувачем і зверніться до електрика. Не намагайтеся відновити роботу постійним повторним увімкненням автомата.

Також не підключайте один подовжувач до іншого: додаткові гнізда не збільшують допустиме навантаження.

Не торкайтеся розетки чи вилки, якщо вони димлять, іскрять або плавляться.

Якщо поширюються вогонь або дим, негайно залиште небезпечне приміщення та викличте рятувальників за номером 101. Не затримуйтеся, щоб дістатися електрощита. За будь-якого загоряння повідомте рятувальників; вимикайте живлення лише тоді, коли це безпечно.