Чи потрібно обрізати черешню восени і як захистити молоде дерево від перших морозів

Коли обрізати черешню, а коли краще зачекати

Основне обрізування черешні зазвичай проводять улітку, після збирання врожаю, переважно в липні-серпні. Королівське садівниче товариство Великої Британії ( RHS ) рекомендує працювати в суху погоду, коли протягом наступних двох днів не прогнозують дощу. Це допомагає знизити ризик зараження сріблястістю листя та бактеріальним раком.

Для молодих дерев передбачений іще один варіант: формувальне обрізування можна проводити ранньою весною. Воно допомагає сформувати міцну основу крони та правильно розмістити основні гілки. Конкретні строки залежать від місцевого клімату, сорту та способу вирощування.

Водночас сухі, зламані та явно уражені гілки потребують окремої оцінки. Якщо пошкодження загрожує подальшим розривом кори або становить небезпеку, не варто автоматично відкладати роботу до весни. Проте в холодну й вологу погоду планове обрізування краще не проводити: рани можуть стати місцем проникнення збудників хвороб. За значного пошкодження або ознак хвороби рішення про обрізування варто узгодити з фахівцем.

Як захистити молоде дерево від перших морозів

Молоді саджанці потребують особливої уваги в перші зими після висаджування. Їхня коренева система ще не встигла повністю освоїти ґрунт, а кора стовбура вразлива до механічних пошкоджень, різких температурних коливань і гризунів.

У рекомендаціях щодо осіннього догляду за садом фітосанітарна інспекторка Інна Боднар наголошує на важливості підготовки молодих дерев до холодів. Зокрема, для захисту саджанців використовують укриття стовбурів і мульчування прикореневої зони. Для молодої черешні ці заходи допомагають зменшити вплив температурних коливань і захистити кору від зовнішніх пошкоджень.

Чим укрити стовбур

Для молодої черешні доцільно використовувати спеціальне світле укриття для дерев або світлий захисний матеріал, який не перешкоджає повітрообміну. Білий колір відбиває сонячні промені та допомагає зменшити нагрівання кори в сонячні зимові дні.

Університет Міннесоти пояснює, що молоді дерева з тонкою корою, зокрема черешні, особливо схильні до сонячних опіків. У рекомендаціях University of Minnesota Extension про зимовий захист дерев радять використовувати світлі захисні обгортки, які відбивають сонце та підтримують стабільнішу температуру кори.

Щоб правильно встановити захист:

Обгорніть стовбур від основи до першого великого розгалуження, не стискаючи кору.

Переконайтеся, що матеріал не сповзає, не накопичує надмірну вологу та не натирає стовбур.

Восени перевірте, чи не залишилися відкриті ділянки кори, які потребують захисту.

Навесні зніміть сезонне укриття після завершення ризику сильних заморозків. Не залишайте його на дереві на весь теплий сезон: це може сприяти накопиченню вологи та створювати умови для пошкодження кори.

Захист від гризунів - окреме завдання. Якщо на ділянці є миші або зайці, навколо стовбура варто встановити спеціальну металеву сітку чи захисний кожух. Сітка має перешкоджати доступу тварин до кори, не торкатися стовбура надто щільно та не врізатися в нього в міру росту дерева.

Як утеплити кореневу зону

Корені молодої черешні також потребують захисту від промерзання ґрунту. Для цього навколо дерева можна розкласти органічну мульчу - компост, торф або інший придатний матеріал.

Під час роботи дотримуйтеся кількох правил:

Розподіліть мульчу навколо прикореневої зони, щоб прикрити ґрунт над корінням.

Не насипайте матеріал впритул до стовбура: залиште приблизно 15 сантиметрів, щоб кора не перебувала в постійному контакті з вологою органікою.

Не ущільнюйте шар надмірно та не допускайте застою води біля дерева. Достатньо 7,5-10 сантиметрів завтовшки.

Що ще зробити перед зимою

Окрім захисту стовбура та коренів, варто перевірити загальний стан молодої черешні.

Оцініть вологість ґрунту. Якщо осінь суха, а земля ще не промерзла, молоде дерево можна полити. Не потрібно додатково зволожувати ґрунт, якщо він уже перезволожений.

Приберіть хворі рослинні рештки. Опале листя з ознаками захворювань, муміфіковані плоди та пошкоджені гілки не варто залишати біля дерева.

Не стимулюйте новий ріст перед зимою. Азотні підживлення наприкінці сезону без конкретних показань недоречні, оскільки можуть стимулювати ріст пагонів, які не встигнуть достатньо визріти до холодів.

Перевірте опору саджанця. Якщо дерево хитається від вітру, огляньте кілок і підв'язку. Вони мають підтримувати стовбур, не перетискаючи його.

Не потрібно проводити всі можливі процедури лише тому, що наближається зима. Найкращий підхід - усунути наявні проблеми, захистити вразливі частини молодого дерева та не створювати зайвих ран перед холодами.