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Боль, которую невозможно подавить: от тяжелых ран умер боец ВСУ (фото)

STYLERВойна    29.01.2019 - 16:48
Боль, которую невозможно подавить: от тяжелых ран умер боец ВСУ (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

У Александра Шовка была первая группа инвалидности

Во вторник, 29 января, в результате тяжолой болезни в госпитале в Черновцах скончался военнослужащий ВСУ Александр Шовк. Об этом сообщила волонтер Галина Абрамюк на своей странице в соцсети Facebook.

Боец был родом из села Берегомет Черновицкой области.

Воин проходил службу в сороковой бригаде, был демобилизован.

У Александра была первая группа инвалидности. Волонтеры собирали для лечения тяжелобольного бойца средства на препарат "Альбумин". 

Воин находился на лечении в Черновицком областном госпитале для ветеранов войны. 

Боль, которую невозможно подавить: от тяжелых ран умер боец ВСУ (фото)

Фото: facebook.com/gala.abramuk

"Сердце билось до последнего момента. Болезнь победила", - говорится в сообщении.

Боль, которую невозможно подавить: от тяжелых ран умер боец ВСУ (фото)

Скрин: facebook.com/gala.abramuk

В комментариях к посту пользователи сети высказывают соболезнования семье погибшего воина:

"Вечная память!"

"Скорбим... не забудем";

"Царство небесное. Слава Герою!"

"Боль, которую невозможно подавить. Земля пухом и вечная память";

"Герои не умирают, вечная память";

"Вечная память! Земля пухом! Соболезнования семье";

"Пусть покоится с Богом!"

Боль, которую невозможно подавить: от тяжелых ран умер боец ВСУ (фото)

Скрин комментариев: facebook.com/gala.abramuk

Как сообщалось, ранее на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил умер военнослужащий ВСУ Виталий Гориенко 1990 года рождения

Напомним, недавно в Мелитополе через несколько дней после демобилизации скончался ветеран АТО, боец батальона "Донбасс" Сергей Садовский (позывной "Китаец"). У воина не выдержало сердце.

Также мы писали о том, что 2 января из жизни ушел 44-летний житель Херсонской области Василий Шевченко, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

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