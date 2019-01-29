Боль, которую невозможно подавить: от тяжелых ран умер боец ВСУ (фото)

У Александра Шовка была первая группа инвалидности
Во вторник, 29 января, в результате тяжолой болезни в госпитале в Черновцах скончался военнослужащий ВСУ Александр Шовк. Об этом сообщила волонтер Галина Абрамюк на своей странице в соцсети Facebook.
Боец был родом из села Берегомет Черновицкой области.
Воин проходил службу в сороковой бригаде, был демобилизован.
У Александра была первая группа инвалидности. Волонтеры собирали для лечения тяжелобольного бойца средства на препарат "Альбумин".
Воин находился на лечении в Черновицком областном госпитале для ветеранов войны.
Фото: facebook.com/gala.abramuk
"Сердце билось до последнего момента. Болезнь победила", - говорится в сообщении.
Скрин: facebook.com/gala.abramuk
В комментариях к посту пользователи сети высказывают соболезнования семье погибшего воина:
"Вечная память!"
"Скорбим... не забудем";
"Царство небесное. Слава Герою!"
"Боль, которую невозможно подавить. Земля пухом и вечная память";
"Герои не умирают, вечная память";
"Вечная память! Земля пухом! Соболезнования семье";
"Пусть покоится с Богом!"
Скрин комментариев: facebook.com/gala.abramuk
Как сообщалось, ранее на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил умер военнослужащий ВСУ Виталий Гориенко 1990 года рождения.
Напомним, недавно в Мелитополе через несколько дней после демобилизации скончался ветеран АТО, боец батальона "Донбасс" Сергей Садовский (позывной "Китаец"). У воина не выдержало сердце.
Также мы писали о том, что 2 января из жизни ушел 44-летний житель Херсонской области Василий Шевченко, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.
Видео: РБК-Украина