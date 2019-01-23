Герои не умирают: украинцы оплакивают 28-летнего воина

Фото: коллаж РБК-Украина

Уроженец Львовской области Михаил Шишлык отправился на фронт в 2014 году

Во Львовской области в селе Кобло умер ветеран антитеррористической операции на Донбассе 28-летний Михаил Шишлык. Об этом в среду, 23 января, сообщили в Старосамборском районном совете.

Он был единственным сыном в семье. У Михаила остался сын.

Отмечается, что жизнь воина преждевременно оборвала болезнь, его сердце остановилось 22 января.

Михаил Шишлык (фото: facebook.com)

Михаил Шишлик родился 27 октября 1990 года в селе Страшевичи. Учился в Коблянской средней школе. В Дрогобычском механико техническом колледже получил специальность "обработка и резки металлов".

Вступил в ряды Вооруженных сил Украины 11 июня 2014 года по контракту.

Службу сначала проходил в военной части А0807 в Самборе (Полк радиационной, химической и биологической защиты), затем в Яворове в военной части А0998 - легендарная 24 ОМБр имени короля Даниила.

За время службы 5 раз находился в зоне боевых действий на Донбассе:

дважды в период с сентября 2014 по май 2015 года;

ноябрь 2015 - январь 2016;

март - май 2016;

январь - апрель 2018.

Скрин: facebook.com/STSrairada

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают соболезнования семье погибшего и вспоминают Михаила:

"Очень жаль... Миша, ты был очень хорошим человеком, интересным собеседником с необычайным чувством юмора... Пусть память о тебе будет светлой и вечной. Твой ребенок будет гордиться тобой";

"Соболезнования родным";

"У Миши есть сын";

"Ты был очень хорошим учеником!"

"Служил с моим сыном... Для меня каждый из них родной. Непоправимая потеря.. Светлая память";

"Вечная память тебе, дитя"...

Скрин комментариев: facebook.com/STSrairada

Как сообщалось ранее, недавно из-за болезни сердца скончался ветеран, бойец батальона спецназначения "Донбасс" Сергей Садовский (Китаец) - он умер через несколько дней после демобилизации и возвращения домой.

Также мы писали о том, что 20 января на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил умер военнослужащий ВСУ Виталий Гориенко.

Напомним, 3 декабря 2018 года по причине онкозаболевания из жизни ушел офицер 14-ой бригады Дмитрий Ольшевский - воин родом из Хмельницкой области.

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Видео: РБК-Украина