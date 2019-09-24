Я гей и нас немало: ветеран АТО сделал публичный каминг-аут

Василий Давыденко - 41-летний ветеран АТО, который сделал публичный каминг-аут. Мужчина открыто заявил о своей сексуальной ориентации и рассказал, что поехал в зону боевых действий из-за любимого. Он также признался, что на самом деле геев достаточно много, но об этом говорить непринято. Официальное публичное признание Василия Давыденко опубликовано на странице Владимира Мураева в Facebook.

"Меня зовут Василий, фамилия Давыденко. Я ветеран АТО. Я гей. У меня есть друзья, такие же военные, как и я, и они тоже геи. Нас немало, нам не дают об этом сказать", - заяви Давыденко на камеру.

По словам Давиденко, главным мотивом пойти на войну была любовь, которая перевернула всю его жизнь. Его парень Арсен из села в Западной Украине служил в армии. Позже он уехал к нему на фронт, его часть стояла в городе Счастье. Перед тем как ехать на фронт, Василий позвонил матери и рассказал об истинных мотивах поездки в зону АТО.

Арсен погиб под Луганском в январе 2015 года.

"В тот день, когда получил сообщение о гибели, я дотерпел до вечера, потом включил музыку и начал плакать. Так плакал, что даже захлебывался. Там нельзя было кричать — в 800 метрах от нас стояли сепаратисты. Я плакал. Сказал своим собратьям, что произошло. Потом были тяжелые обстрелы — и это как-то притупилось", — отметил он.

Василий Давыденко сделал публичный каминг-аут (видео: facebook.com/Владимир Мураев)

Стоит отметить, что Василий Давыденко - второй украинский военный после Виктора Пилипенко, который совершил публичный каминг-аут.

Напомним, что ранее в больнице умер тяжело раненный на фронте морпех (фото).