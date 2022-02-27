Немецкая авиакомпания Lufthansa прекратила рейсы в и из РФ

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa прекращает полеты в и из России. Пока что минимум на неделю.

В компании отметили, что самолеты, находящиеся в российском воздушном пространстве, в скором времени покинут его.

Напомним, что ранее стало известно об отключении РФ от системы международных банковских платежей SWIFT. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы официальное решение в процессе оформления, но техническая подготовка уже началась.

К слову, компания Rolls-Royce прекратила закупки титана у России для производства крыльчаток авиационных турбин. Примечательно, что корпорация в течение 7-ми лет постепенно снижала закупки титана.