Несокрушимая Ведьма: на фронте погибла известная волонтерка и воин ВСУ (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

На Донбассе погибла пулеметчица и волонтер Яна Червоная и ее боевой побратим Сергей Милютин

На Донбассе в районе проведения ООС погибли двое военных ВСУ. 2 апреля на фронте боевики российско-террористических группировок обстреляли из минометов позиции украинских бойцов из 54 отдельной механизированной бригады в Луганской области, в результате чего погибли Яна Червоная и Сергей Милютин.

Как сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, он знал Яну как волонтера и человека веселого нрава.

"Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины... Трудно поверить", - написал он.

Фото: Яна Червоная с позывным "Ведьма"

Яна была военнослужащей, пулеметчицей, служила в добровольческом ботальоне "Донбасс". Также она была волонтером и известным блогером.

Родом из Харькова. Дома ее ждали двое детей - 10 и 8 лет.

"Яна и такие, как Яна, не дали создать там "ХНР"... Она прикрывала нас, и тех, кто понимает, что война продолжается и Путин уже напал! Теперь прикрывать с Неба!" - рассказал в сети Евгений Кифоренко.

"Погибла блогер и пулеметчица Вооруженных Сил Украины Яна Червоная, проходившей службу в 46 отдельном батальоне специального назначения. Также вместе с ней погиб еще один боец ВСУ. По неофициальной информации погибшие находились в укрытии в которое попал вражеская мина калибром 120-мм, использование которых запрещено в соответствии с Минских договоренностей", - написал в своем Facebook офицер ВСУ Павел Шапошников.

Ранее в пресс-центре ООС заявили, что кроме двух погибших 2 апреля на передовой воинов, были ранены еще два бойца.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - добавил спикер штаба.

Украинцы в сети скорбят о погибших воинах и высказывают соболезнования семьях украинских героев, которые отдали жизни рази защины страны от оккупантов:

"Вечная память героям!"

"Вечная память тебе, Несокрушимая Ведьма. Казалось, нет на свете того, что ты не одолеешь. Без тебя мир будет не такой";

"Я не верю... Как?"

"Вечное уважение женщине-воину... нет слов";

Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.

Кроме того, в последний день марта на Донбассе в зоне ООС скончался воин ВСУ Дмитрий. У парня 31 марта в собственный день рождения остановилось сердце прямо на боевом посту.

Также мы писали о том, что украинские военные на Донбассе в зоне проведения ООС 30 марта отразили нападение оккупантов и остановили вражескую ДРГ, вследствие чего боевики понесли существенные потери.