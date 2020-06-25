Россия может напасть на Херсонскую область в сентябре: генерал США предостерег украинцев

Россия может вторгнуться в Херсонскую область в сентябре (коллаж РБК-Украина)

Россияне могут вторгнуться на юг Украины, а потом скажут, что у них "не было выбора"

Россия в сентябре может снова напасть на Украину - под угрозой Херсонская область. Об этом в эфире канала "ДОМ" предостерег бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Дело в том, что в начале осени вооруженные силы Российской Федерации планируют провести масштабные учения "Кавказ 2020". Поэтому рядом с Черным морем и Украиной будет сконцентрировано огромное количество российских войск.

Ходжес отметил, что в последнее время кремлевские прихвостни все больше кричат о нехватке воды в аннексированном Крыму. Ведь кроме того, что "Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-крымскому каналу на полуостров", аннексированная Россией территория еще и потерпает от значительной засухи из-за погоды.

При этом, отмечает генерал, крымчане в проблемах с водоснабжением должны винить именно Путина и его команду. Но полуостров очень важен для Кремля, так как именно с крымских портов российские корабли незаконно отправляются на поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, что во время учений на Кавказе россияне объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора", - предположил Ходжес и добавил, что "это очень типично для того, что Россия сделала в прошлом".

Генерал не исключает, что российские военные могут захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы "позволить воде вернутся в Крым".

Бен Ходжес предостерегает украинцев о возможном военном вторжении россиян в Херсонскую область с 29-й минуты видео:

Гонка вооружений. Россия захватит Херсон и Минск?

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Автор: Мария Бойко