Российские паспорта в ОРДЛО: зачем это Путину и что будет с Украиной

Российские паспорта для Донбасса – эксперты о последствиях для Украины (коллаж РБК-Украина)

Российские паспорта для Донбасса нужны, чтобы шантажировать новую власть в Украине

Российские паспорта для Донбасса, которые РФ активно раздает жителям неподконтрольных Украине территорий, вызвали протест Украины и резко негативную реакцию мирового сообщества. Зачем Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов и как это отразиться на будущем Украины, рассказывает "Сегодня".

Какие цели преследует Путин

О том, что Россия планирует упростить получение гражданства жителям некоторых восточных регионов Украины стало известно еще задолго до выборов. Указ президента РФ об упрощенном порядке "паспортизации" Донецкой и Луганской областей стал возможным благодаря декабрьским изменениям в российском законе о гражданстве. По сути, именно тогда российские депутаты оформили "окно", позволяющее применить норму об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупированных украинских территорий. Путин подписал указ "паспортизации" только спустя 5 месяцев. Почему?

Эксперты уверены, что основной целью раздачи паспортов в Украине является шантаж нового президента Владимира Зеленского.

"Одна из причин появления указа – что решение является тестом для нового президента Украины. Москва хочет посмотреть, что он будет делать, посмотреть, кто его советники, кто влияет в его окружении на принятие решений и как влияет. Увидеть реакцию, чтобы просчитать, как он будет реагировать в будущем", – рассказал глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский.

Украинский политолог Никита Трачук в интервью STYLER утверждает, что с помощью "паспортизации" Путин также пытается решить демографическую ситуацию в России.

"Это исключительно политический шаг, не имеющий ничего общего с "братской помощью". Таким образом РФ повышает лояльность уставших от войны жителей Донбасса, решает свои демографические проблемы за счет украинцев с неподконтрольных территорий, еще больше интегрирует в свой состав Донбасс без его номинального признания, а также дает знак Украине и Западу, что конфликт можно продолжать очень долго. Это недружественное и несвоевременное решение, которое еще больше отдаляет Донбасс от Украины", – отметил эксперт.

Российские паспорта для Донбасса – эксперты о последствиях для Украины (фото: pixabay.com)

Экс-руководитель ГУР Украины, экс-замглавы СБУ Александр Скипальский также отметил, что создание Москвой новой, выгодной России реальности перед вновь избранным президентом Украины – одна из очевидных целей решения.

"Путин таким образом проверяет, в первую очередь, поведение вновь избранного президента. Его реакцию, его выдержку и так далее", – сказал Александр Скипальский.

Проверка реакции Владимира Зеленского – не единственная цель действий Путина. По мнению экспертов, власти РФ создают "официальный" повод для оккупации и агрессии.

"На мой взгляд, если страна, которая утверждает, что не имеет никакого отношения к оккупации Донбасса, принимает решение о выдаче паспортов жителям оккупированных территорий, это значит, создается какой-то повод для "официальной" оккупации или агрессии. То есть уже не под видом какой-то гибридной войны, а открытой оккупации", – отметил нардеп, член парламентского комитета по безопасности и обороне Дмитрий Тымчук.

По мнению Петра Бурковского, подписание указа может иметь и другие цели. К примеру, посеять зерна раздора в украинском политикуме и обществе:

"Вопрос двойного гражданства и так поднимался теми или иными силами в Украине. Нынешнее решение Москвы может стать катализатором очередной дискуссии, которая, как ожидают в Кремле, разделит украинцев".

Раздача паспортов в ОРДЛО угрожает не только Украине, но и Европейскому союзу.

"Путин просчитывает также реакцию Запада. Реакция эта пока абсолютно несерьезная. Наверное, они еще не перевели на свои языки слова Владислава Суркова о том, что Россия будет защищать не только тех, кто говорит на русском, но и кто думает на нем. А на русском языке могут думать в Финляндии, в Польше, в Прибалтике, на Балканах и так далее. И если Путин выдаст соответствующие указы по этим странам – у этих государств могут быть проблемы. А он может их выдать, явно или тайно, если увидит, что реакция Европы очень вялая. Россия, по сути, сейчас опробует новый инструмент гибридной войны. Опасный не только для Украины", – сказал Петр Бурковский.

Какие последствия несет "паспортизация" в ОРДЛО

Главная угроза – создание Россией повода "защищать своих граждан", которые живут на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Речь идет уже не о гибридной войне, а о явном вторжении, оправданием которому могут послужить те же "гуманитарные мотивы".

Российские паспорта для Донбасса – эксперты о последствиях для Украины (фото: pixabay.com)

Как отметил Петр Бурковский, Россия сегодня пребывает на той стадии взаимоотношений с цивилизованным миром, что Путину, по большому счету, уже не нужно поводов, чтобы проявлять открытую агрессию.

"Это решение все равно никак бы не повлияло на готовность России применить силу, отдать приказ о начале масштабной военной операции на Донбассе или в каких-то других направлениях. Поэтому надо успокоиться: никакого дополнительного права или обоснования для того, чтобы вести военные действия, Россия не получит. То есть в плане военных угроз решение ничего не меняет", – отмечает Петр Бурковский.

Это не единственная опасность для Украины. Путем раздачи паспортов Кремль может получить в нашей стране широкую сеть агентов влияния. Особенно эта угроза актуализируется в случае возвращения контроля Украины над оккупированными территориями.

"Что означает получение российского паспорта? С точки зрения российского государства, эти граждане должны соблюдать законы, которые действуют на территории России. В том числе и сотрудничать со спецслужбами этой страны, с МВД России. С соответствующими последствиями. При этом люди, которые захотят скрыть свое российское гражданство, скроют его. Механизмов, чтобы проверить, кто получил паспорт, а кто – нет, кроме как написать запрос в Россию, у нас нет", – отмечает Петр Бурковский.

Напомним, что в Конгрессе США возмущены из-за российских паспортов на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина готовит новые санкции против России за выдачу паспортов в ОРДЛО.

Также сообщалось, что в штабе Зеленского прокомментировали выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.