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Украинский воин попал в плен к боевикам: что известно

STYLERВойна    17.02.2019 - 22:07
Украинский воин попал в плен к боевикам: что известно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Закарпатской бригаде" прокомментировали ситуацию

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики террористической группировки "ДНР" захватили в плен военнослужащего ВСУ, пехотинца 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской бригады" Игоря Мирончука. Боец пропал еще 10 февраля, однако длительное время военные не хотели называть его имя из соображений безопасности для жизни и здоровья воина, говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

Недавно сепаратисты распространили фото и видео материалы о его захвате с "признаниями". На кадрах видно, как воин проговаривает заученные фразы, которые ему написали оккупанты с целью создания пропагандистской картинки. Подобные слова, увы, уже приходилось слышать от других военнопленных, которых заставляли повторять фейки.  

"На некоторых фрагментах смонтированной записи четко видно, как его глаза бегают по строчкам написанного текста", - отмечается в сообщении.

В "Закарпатской бригаде" подчеркнули, что главное для ним, а также родных и близких бойца - видеть, что он жив.

Украинский воин попал в плен к боевикам: что известно

Фото: Игорь Мирончук (скриншот)

"Мы ни в коем случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру. Ведь сказанное им для всех нас является очередным доказательством того, что противник в информационной войне может противопоставить нам только грубую манипуляцию и фейки", - говорится в публикации.

Также военные подчеркнули, что "эту войну действительно пора заканчивать - нашей, украинской победой! Слава Украине!"

В комментариях к сообщению пользователи сети желают воину держаться и надеются, что его вскоре удастся освободить:

"Помоги ему, Боже, как можно скорее освободиться из плена!"

"Не сломайся... Возвращения!"

"Героям слава! Главное, что жив. Мы победим"...

Украинский воин попал в плен к боевикам: что известно

Скрин комментариев: facebook.com/128brigade

Напомним, ранее в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что на опубликованном боевиками видео действительно их боец - пропавший в ночь с 28 на 29 декабря Андрей Качинский. 

Как сообщалось ранее, 15 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб воин ВСУ из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Руслан Кондратюк

Также мы писали о том, что 4 февраля скончался ветеран российско-украинской войны Иван Ящишин - боец 40-го батальона "Кривбасс", который входит в состав 17 бригады ВСУ. Воин прошел Иловайский котел и битву за Дебальцево, был в плену. 

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