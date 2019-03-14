Ушел вслед за братом: умер ветеран АТО

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Сердце храброго бойца перестало биться 13 марта

Во Львовской области умер ветеран АТО Василий Яворский. Об этом сообщили на сайте Стрыйской районной государственной администрации.

Василий Яворский отправился в зону боевых действий на востоке Украины в сентябре 2016 года, после того, как в зоне АТО погиб его родной брат Тарас Яворский.

"Василий пошел воевать после смерти своего родного брата Тараса Яворского, также участника АТО", — сказано в сообщении.

Яворский прослужил по контракту до ноября 2017 года, он выполнял боевые задачи в составе Вооруженных Сил Украины в Луганской области.

13 марта сердце Василия Яворского перестало биться. Как сообщили близкие родственники – причиной смерти ветерана АТО стала тяжелая неизлечимая болезнь.

Василий Яворский (stryi-rda.gov.ua)

У него осталась только старенькая мать. Подробностей о семье Яворского не известно.

Похоронят ветерана АТО в родном селе Алексичи Стрыйского района Львовской области. Прощание состоится в пятницу, 15 марта, в 14:00.

Напомним, ранее мы сообщали на Донбассе погиб 21-летний герой, который получил серьезные пулевые ранения во время исполнения боевого задания в зоне ООС.

А также мы писали о том, что в Запорожье идентифицировали бойца, погибшего под Иловайском.