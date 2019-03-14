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Ушел вслед за братом: умер ветеран АТО

STYLERВойна    14.03.2019 - 17:47
Ушел вслед за братом: умер ветеран АТО
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сердце храброго бойца перестало биться 13 марта

Во Львовской области умер ветеран АТО Василий Яворский. Об этом сообщили на сайте Стрыйской районной государственной администрации.

Василий Яворский отправился в зону боевых действий на востоке Украины в сентябре 2016 года, после того, как в зоне АТО погиб его родной брат Тарас Яворский.

"Василий пошел воевать после смерти своего родного брата Тараса Яворского, также участника АТО", — сказано в сообщении.

Яворский прослужил по контракту до ноября 2017 года, он выполнял боевые задачи в составе Вооруженных Сил Украины в Луганской области.

13 марта сердце Василия Яворского перестало биться. Как сообщили близкие родственники – причиной смерти ветерана АТО стала тяжелая неизлечимая болезнь.

Ушел вслед за братом: умер ветеран АТО

Василий Яворский (stryi-rda.gov.ua)

У него осталась только старенькая мать. Подробностей о семье Яворского не известно.

Похоронят ветерана АТО в родном селе Алексичи Стрыйского района Львовской области. Прощание состоится в пятницу, 15 марта, в 14:00.

Напомним, ранее мы сообщали на Донбассе погиб 21-летний герой, который получил серьезные пулевые ранения во время исполнения боевого задания в зоне ООС.

А также мы писали о том, что в Запорожье идентифицировали бойца, погибшего под Иловайском.

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