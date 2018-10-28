"Я нашел много братьев": в сети рассказали историю присоединения россиянина в ряды ВСУ

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Сейчас военный открыл свою кофейню в Харькове

В сети рассказали историю бойца военно-морских сил, который защищает границы Украины несмотря на свое происхождение — он родился в России. Тяжелый путь защитника Украины рассказали в сообществе фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Я даже не могу сказать, откуда я. Родился в России, в Пензе, когда мне было три года, родители переехали жить в Полтавскую область. Там я окончил школу и уехал учиться в военный лицей в Одессу, после – в Севастополь, где окончил Академию военно-морских сил имени Нахимова. Меня направили на службу в Керчи. И через несколько месяцев началась оккупация Крыма...", – рассказывает Алексей Поляков.

Он защищал Украину с 2014 года, а ныне – владелец первого в Харькове Veterano Coffee. Алексей вспоминает: на войне было много сложных и опасных моментов, но больше всего запомнился выход из Крыма.

"Страшно было, когда мы выходили из Крыма, а нас сопровождали какие-то российские вельботы: были и боевые корабли, и пограничные. Это такая тонкая грань, когда все на взводе, когда у тебя автомат заряжен, пушки готовы к стрельбе. Бойцам это трудно давалось. Все начиналось в Керчи: переправа работала круглосуточно, перекидывали технику, и это видели люди. Сначала взяли в окружение Севастопольскую бригаду морских пограничников, подогнали технику под их ворота. Мы ждали, строили блиндажи и огневые позиции. У нас была информация от разведки, что вскоре будут блокировать нашу часть, но наш командир Юрий Лошак – с большой буквы мужик! – принял волевое решение. Нас вызвали ночью по тревоге, мы все стали за выход в Мариуполь. И уже когда мы пошли в Азовское море, появилась информация, что нашу часть начали захватывать, к ней пришли "зеленые человечки".

Алексей вспоминает, что к Мариуполю вышел весь его отряд, однако после этого некоторые моряки сказали, что выполнили боевое задание и вернулись на полуостров. Кто-то – обманным путем.

"Я служил на корабле "Донбасс", у нас остались одни офицеры. Было такое, что мы все двери закрыли на замок и становились на вахту по четыре часа, потому что у нас просто не было людей. Начинали все заново: набирали бойцов, учили их, поднимали все морские традиции, делали своими руками даже то, что не могли сделать. Когда сменился весь коллектив, мы стали настолько сплоченными, что, может, в глубине души и боялись, но знали, на что мы идем, за что мы воюем. Когда началась война, было очень трудно, – говорит Алексей. – Нужно было выходить на "ноль ", выполнять боевые задачи. Было такое, что за сутки мы полностью перебирали дизельный генератор, заправлялись провизией и топливом и снова выходили в море. Это было "веселое" время, когда мы могли почувствовать себя настоящими моряками, потому что сидели в море по две недели. Это было, когда наши войска дошли до границы России. Мы видели все это собственными глазами: откуда прилетает, откуда стреляют".

В море Алексей и его собратья наблюдали за захватчиками, те не позволяли себе никаких провокаций. А еще, шутит военный, ждали "знаменитое" морское подразделение, которое угрожали создать боевики.

Летом 2018 года у Алексея Полякова закончился контракт. И он решил вернуться к мирной жизни: перевез семью в Харьков и открыл собственный бизнес. Помещение для будущей кофейни обустраивали всей семьей, помогал даже 2,5-летний сын.

"В первый же день было много посетителей. Но особенно приятно, что пришло много бойцов. Все поддерживают, говорят, что я молодец и готовлю очень вкусный кофе. Я повесил на кофейне колонку, у меня играют "боевые" песни. Много кто заходит именно на звук. Например, заходит бывший боец "Айдара" и говорит: "Услышал музыку и понял, что в Харькове такое может включить только сумасшедший АТОшник". Так, за первый день работы я нашел много братьев", – с улыбкой говорит Алексей.

Скриншот поста учетной записи facebook.com/backandalive

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Видео: РБК-Украина