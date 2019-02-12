Нужна третья революция: Вакарчук сделал громкое заявление

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В понедельник, 11 февраля, музыкант Святослав Вакарчук, который ранее осудил Зеленского за связи с олигархатом, заявил, что Украине необходима третья революция. Однако он уточнил, что революция должна быть в головах, как в головах простых украинцев, так и в головах политиков.

Музыкант видит свою миссию в том, чтобы "сделать так, чтобы революция как можно быстрее произошла в наших головах". Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной.

Также Вакарчук отметил, что несмотря на положительные изменения в сознании украинцев, которые произошли за последние годы, он все же недоволен скоростью этих изменений. В этом, по мнению музыканта, виноват "старый динозавроподобный класс политиков", политическая культура которых тормозит этот процесс.

Ранее украинцы высказали свое мнение о том, что Святослав Вакарчук не хочет быть президентом, но хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц.

Напомним, что после своего выступления музыкант стал героем фотожаб, связанных с его политической карьерой.

К слову, сейчас Вакарчук в компании с другими участниками группы "Океан Ельзи" пишет музыку к фильму "Номера" по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова.