В тюрьму за селфи: в МВД уточнили правила избирательного процесса

Выборы в Украине подразумевают запрет на публикацию фотографий, сделанных в избирательной кабинке

Выборы в Украине в 2019 году уже оскандалились множеством нарушений. Одним из важных правил избирательного процесса является неразглашение своего волеизъявления. Даже за селфи в избирательной кабинке во время выборов президента может грозить тюремное заключение. Такое уточнение сделал советник главы МВД Иван Варченко, пишет пресс-служба министерства.

Иван Варченко отметил, что разглашение тайны своего волеизъявления влечет за собой уголовное производство и тюремный срок. Он также подчеркнул, что нельзя фотографировать бюллетень.

"Мы напоминаем избирателю: вы не должны никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, эта отчетность может нести признаки уголовного преступления, поскольку избиратель может нести наказание за разглашение результатов своего волеизъявления. Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на избирательном участке, потому что это нарушение тайны волеизъявления. То есть никаких селфи в кабинках, никаких отчетов", - подчеркнул Варченко.

Советник главы МВД также уточнил, что статья 7 Закона о выборах президента Украины предусматривает соблюдение тайны волеизъявления избирателей. Любой контроль за волеизъявлением избирателей карается законом.

"Съемка и фиксация любым способом результатов волеизъявления является нарушением тайны голосования. Статья 159 Уголовного кодекса предусматривает, что избиратель, который себе это позволит, может понести наказание до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Варченко подчеркнул, что не запрещается участвовать в экзитполах.

"Ответственность предусмотрена за публичную демонстрацию волеизъявления: это когда избиратель вышел из кабинки и показывает свой бюллетень. Когда избиратель в частном общении сказал друзьям, жене или лицу, производящему экзитпол, за кого он проголосовал, это не является нарушением тайны голосования", - пояснил он.

Напомним, что ранее РБК-Украина публиковало обновленный рейтинг кандидатов в президенты.

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