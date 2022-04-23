Это видео из Мариуполя должен посмотреть весь мир: дети хотят увидеть солнце

Военные спустились глубоко под землю в бомбоубежище Азовстали, где находятся десятки женщин и детей. Они принесли детям еду и немного сладостей, пообщались с ними. Дети показали свои рисунки и корзинки, которые они делали своими руками к празднику.

"Хотим солнце увидеть…Хотим вернуться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных, скучаем очень сильно", - говорят малыши.

Они говорят, что уже сдружились между собой и будут дружить и после того, как выберутся из бомбоубежища.

Женщины добавили, что в этом бомбоубежище они находятся с 5 марта, некоторые со 2 марта, а есть и те, кто спустился в укрытие 25 февраля. Видео было снято 21 апреля – люди не выходили на улицу уже более полутора месяцев. У некоторых женщин – мужья работают на Азовстале. А другие рассказали, что пришли сюда после массированных обстрелов своих домов.

Женщины обратились к сообществу с просьбой предоставить безопасный коридор для вывоза детей на мирную территорию. В данном бомбоубежище находится более 15 дней, от младенцев до подростков. Также там много женщин и пожилых людей, которым необходима медицинская помощь.

У людей заканчивается еда, медикаменты и необходимые вещи.

"Мы хотим видеть мирное небо, дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас значит, просто покушать или выпить горячего чая", - говорят женщины.

Дети благодарят военных, которые их не оставляют и приносят еду, а также оказывают поддержку.

Это видео должен увидеть весь мир:

И предлагаем посмотреть клип на песню "Океана Ельзи" – "Місто Марії", которое заставило плакать многих украинцев. Святослав Вакарчук посвятил эту песню защитникам Мариуполя.

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні, корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б‘є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Часу нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає