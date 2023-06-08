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"Можливості чекати немає". Оголошено терміновий збір на тепловізійний приціл для нацгвардійців

Нацгвардійцям потрібна допомога (фото: instagram.com/5brigade_ngu)
Автор: Styler

Бійцям 4 батальйону 5-тої окремої Слобожанської бригади Національної Гвардії України, що входить до складу Східного оперативно-територіального об'єднання, потрібна допомога.

Благодійний фонд "ТИХО", який спеціалізується на допомозі військовим, оголосив терміновий збір коштів на тепловізійний приціл, запит на який днями надійшов від бійців 5 ОБр.

"Ми з вами знаємо, що потреби хлопців не зменшуються. Щодня вони ризикують життям заради нас", - нагадують волонтери.

Саме тому кожен, навіть мінімальний донат, - важливий.

"Є речі, кошти на які необхідні прям на зараз. Хлопцям 4 батальйону 5 бригади НГУ необхідний тепловізійний приціл. Ціна питання - 57 тисяч. Війна триває. Можливості чекати немає. Допоможемо хлопцям нищити ворога, закривши швиденько збір!" - йдеться у повідомлені "ТИХО" в Instagram.

Станом на 8 червня вже зібрана певна сума коштів. Але для закриття збору необхідно ще кілька тисяч гривень.

Реквізити для допомоги

Раніше ми писали про те, як людям евакуюватися з небезпечної місцевості та куди звертатися за допомогою після підриву Каховської ГЕС.

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допомога армії