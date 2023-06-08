"Можливості чекати немає". Оголошено терміновий збір на тепловізійний приціл для нацгвардійців

"Ми з вами знаємо, що потреби хлопців не зменшуються. Щодня вони ризикують життям заради нас", - нагадують волонтери.

Саме тому кожен, навіть мінімальний донат, - важливий.

"Є речі, кошти на які необхідні прям на зараз. Хлопцям 4 батальйону 5 бригади НГУ необхідний тепловізійний приціл. Ціна питання - 57 тисяч. Війна триває. Можливості чекати немає. Допоможемо хлопцям нищити ворога, закривши швиденько збір!" - йдеться у повідомлені "ТИХО" в Instagram.

Станом на 8 червня вже зібрана певна сума коштів. Але для закриття збору необхідно ще кілька тисяч гривень.

Реквізити для допомоги