Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)

Город Северодонецк был основан в 1950 году, хотя первые камни в фундамент были заложены еще в 1943 году. В 1958 году Северодонецк получил статус города. Он расположен на западе Луганской области на границе с Донецкой областью, на берегу реки Северский Донец.

Территория города занимала 58 кв. километров и до полномасштабного российского вторжения в Украину, в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, из них почти 60% - украинцы.

Фото: Северодонецк (Getty Images)

На территории города находится Северодонецкий Азот - крупнейшее химическое предприятие Украины. Именно вокруг комбината в 1950-х годах и вырос город.

Попытка российской армии оккупировать Северодонецк была в 2014 году. В начале мая город захватили пророссийские террористы-боевики. Но в июле 2014 года ВСУ с огромными боями освободила Северодонецк.

Бои в окрестностях Северодонецка начались 2 марта 2022 года. ВСУ удерживали и защищали город до 25 июня 2022 года. Оккупанты постоянно обстреливали Северодонецк из всех видов оружия. Местные власти объявили эвакуацию.

Фото: Северодонецк (Getty Images)

По данным местных властей, 90% населения либо покинули город, либо погибли под обстрелами россиян. Сейчас в практически разрушенном городе остается не более 10% жителей. В результате вторжения России в Северодонецке разрушено 90% жилого фонда.

Фото: Северодонецк (Getty Images)

Кроме того, социальная и критическая инфраструктура города полностью уничтожена. В Северодонецке нет отопления, электричества, газа, не работает канализация и водопровод. Разрушена Северодонецкая ТЕЦ.

Как выглядит Северодонецк сейчас - смотрите на этом видео: