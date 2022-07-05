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ВСУ ликвидировали "русскомирца" Елизарова: строил памятники для оккупантов

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Вторник 05 июля 2022 21:34
ВСУ ликвидировали "русскомирца" Елизарова: строил памятники для оккупантов ВСУ ликвидировали "русскомирца" и пособника оккупантов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Луганской области ВСУ ликвидировали почитателя "русского мира" и автора памятников "Беркуту" Александра Елизаров. Он долгое время жил во Львове, но в 2014 году перебрался в Луганск.

Детали рассказал доктор исторических наук Николай Бандривский на своей странице в Facebook.

"Значительная часть гостей, которая приезжает во Львов с востока и юга нашего государства, едет сюда твердо убеждена, что в нашем городе живут одни бандеровцы. Что это, мягко говоря, не совсем так, убеждает незначительная (в процентном отношении) часть львовян, которые, по своим семьям, продолжают культивировать идеалы из советского прошлого (в котором они росли и воспитывались) и идеи “русского мира”, в целом", - пишет доктор наук.

Он отметил, что пятая колонна в последнее время сильно притихла и последний всплеск их деятельности был несколько лет назад, когда по улице Короленко закрывали Центр русской культуры и демонтировали бюст Пушкина.

Александр Елизаров - один из ярких деятелей той пятой колонны. Он уроженец Луганска, скульптор-монументалист. Окончил Львовскую академию искусств. Потом он перебрался в Ужгород.

Там он с еще одним почитателем "русского мира" Михаилом Колодко создал неоднозначную скульптуру - крылатого медведя. Сейчас эту скульптуру пытаются протолкнуть для символа туризма в регионе.

ВСУ ликвидировали &quot;русскомирца&quot; Елизарова: строил памятники для оккупантовА перед 2014 годом Елизаров вернулся в Луганск и начал преподавать в местном художественном училище. А после вторжения России он активно поддерживал оккупантов и даже создал монументальное творение - "защитникам отечества".

ВСУ ликвидировали &quot;русскомирца&quot; Елизарова: строил памятники для оккупантовИзвестно, что за последние годы он создал еще несколько памятников, которые прославляли оккупантов и боевиков незаконных формирований.

За предательство он был внесен в базу данных сайта "Миротворец". А совсем недавно в пабликах сообщили о его гибели - под Камышевахой.

ВСУ ликвидировали &quot;русскомирца&quot; Елизарова: строил памятники для оккупантов"Такая вот, не очень интересная, но - с закономерным финалом, перипетия случилась с бывшим (ситуативно) львовянином и одновременно ярым поклонником "русского мира", - резюмировал Бандривский.

Кстати, ранее мы писали, что бойцы подразделения Kraken уничтожили штаб россиян.

А также рассказывали, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов с помощью "Валькирии"

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