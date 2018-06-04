На 26-й "Пробег под каштанами" вышло рекордное количество участников

Самое массовое спортивно-благотворительное мероприятие страны состоялось в воскресенье, 3 июня

3 июня в центре Киева прошел 26-й "Пробег под каштанами". На старт, по предварительным подсчетам, вышли почти 16 тысяч человек и рекордное количество корпоративных команд – около 400. Участники, которые не смогли приехать на Пробег, но зарегистрировались и получили стартовые номера заблаговременно, пробежали свою дистанцию в Праге, Ивано-Франковске, Николаевской, Херсонской и других областях.

Деньги, собранные в рамках Пробега, идут на покупку медицинского оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Благодаря участникам "Пробега под каштанами" с 2002 года для спасения жизней маленьких пациентов Кардиоцентра было собрано около полумиллиона долларов.

"За всю 26-летнюю историю "Пробега под каштанами" мы только и делаем, что бьем собственные рекорды, - говорит организатор "Пробега под каштанами" Ирина Кузнецова. – Вот и сегодняшний Пробег порадовал нас огромным числом участников и команд. Так, еще не имея окончательной статистики, я уверена – сегодня установлен новый рекорд участия в Пробеге. По многолетней традиции, собранные в ходе Пробега средства (хочется верить, что сумма в этом году тоже будет рекордной) будут направлены на спасение маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Ежегодно в Украине рождается около 5 тысяч детей с пороками сердца, поэтому наша помощь всегда будет нужна".

В этом году традиционно состоялось 5 забегов: "Пробег в ходунках", "Детский Пробег", "Спортивный Пробег", "Пробег Мужественных" (для участников в инвалидных колясках и детей с особыми потребностями), и "Благотворительный Пробег".

Первыми на старт 26-го "Пробега под каштанами" вышли самые маленькие участники. Малыши в возрасте от 9 до 14 месяцев соревновались на главной сцене и преодолели свою первую дистанцию в 10 метров. Все участники этого Пробега получили в подарок ходунки от партнера Fisher Price. Самыми быстрыми среди будущих чемпионов стали Полина Якубович, Ева-Виктория Родригес, Лиза Дерига.

Самому маленькому участнику 26-го Пробега исполнилось всего 5 недель, а самому старшему - 83 года.

"Детский Пробег" начался с запуска в небо воздушных шариков - символа жизни и свободы, которые дает здоровое сердце. Вместе с юными участниками дистанцию пробежала "Команда сбывшейся мечты" – 350 детей, которым спасли жизнь в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Традиционную "Утреннюю разминку" в этом году провели звездный тренер Анита Луценко и тренер по онлайн и офлайн подготовке Елена Ханчанова.

После разминки стартовал "Спортивный Пробег", в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители, желающие испытать свои силы. В этом году полный маршрут Пробега составил 4,9 км.

Лучшие результаты среди мужчин:

1 место – Игорь Гелетий

2 место – Вадим Рогозовский

3 место – Руслан Печников

Лучшие результаты среди женщин:

1 место – Валентина Шевченко

2 место – Татьяна Соляник

3 место – Елена Вакуленко

В "Пробеге Мужественных" участники на инвалидных колясках преодолели 300-метровую дистанцию. Своим примером они показали, что благодаря спорту, внутренней силе и воле к победе можно жить полноценной жизнью.

Лучшие результаты в "Пробеге Мужественных" показали среди мужчин:

1 место – Игорь Бондарь

2 место – Иван Замига

3 место – Дмитрий Стрельников

Среди женщин:

1 место - Анна Шевченко

2 место - София Федоренко

3 место - Светлана Трифонова

Завершающим забегом традиционно стал самый массовый "Благотворительный Пробег". Тысячи киевлян и гостей столицы пробежали 4,9 км, чтобы приобщиться к великой цели - спасению маленьких сердец пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Пробег стал праздником для всей семьи: участники фотографировались в креативных фотозонах, участвовали в веселых соревнованиях, дегустировали продукцию партнеров Пробега, а дети наслаждались играми в "Детском городке".

Ориентироваться на местности, находить нужные локации на территории и другую полезную информацию бегуны и болельщики могли с помощью мобильного приложения "Пробег под каштанами".

Сумму, собранную в рамках 26-го "Пробега под каштанами", а также окончательное количество участников организаторы обнародуют во время финальной пресс-конференции в Кардиоцентре 7 июня.

Напомним, в Киеве малыши состязались на скорость в ходунках.

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Видео: video.rbc.ua