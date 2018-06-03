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Самый мимишный забег года: в Киеве малыши состязались на скорость в ходунках (фото)

STYLERLIFE        03.06.2018 - 12:27
Фото: (Коллаж РБК-Украина)
Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Состязание проходило среди детей возрастом от 9 до 14 месяцев

3 июня в центре Киева состоялся необычный забег, из-за которого администрация перекрыла часть улиц. "Виновниками" торжества стали малыши в ходунках возрастом от 9 до 14 месяцев. Старт произошел на Михайловской площади. Об этом сообщает "Информатор".

Пробег под каштанами — одна из самых масштабных благотворительных акций в Украине, которая проводится ежегодно в течение 26 лет подряд. Еще до 9 часов на площади собрались участники и зрители.

Мероприятие согласно регламенту началось с самых юных участников. Первыми приняли участие малыши от 9 до 14 месяцев. Дети пробежали свою первую в жизни дистанцию в ходунках. После успешного забега малышам подарили их первые транспортные средства — ходунки.

 

Фото: (kiev.informator.ua)

В 2018 году благотворительная акция проходит под лозунгом — "Бегу ради маленьких сердец". Все участники, которые приобщаются к мероприятию, делают свой вклад в спасение детей с пороками развития сердца.

Маршрут, по которому бегут участники: Михайловская площадь — Владимирский проезд — Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Б. Хмельницкого — ул. Крещатик — разворот на Майдане Независимости и в обратном направлении. С 08:00 до 15:00 ограничено движение транспорта на указанных улицах. Пробег проходит в несколько этапов:

09:00 — Пробег в ходунках – для малышей 9-14 месяцев.

09:45 — Детский пробег – для детей до 15 лет.

10:00 — Спортивный пробег – для спортсменов (на результат).

10:25 — Пробег Мужественных – для участников в инвалидных колясках.

11:00 — Благотворительный пробег – для всех участников, в том числе и для команд.

Напомним, что в пятницу, 1 июня в День защиты детей стартовал Первый Киевский бал. Контрактовая плащадь в столице на два дня превратилась в крупнейшую танцевальную площадку для жителей и гостей города. Так, в первый день бала детьми был установлен новый танцевальный рекорд Украины - свыше тысячи человек одновременно станцевали вальс на площади. 

 

 

Видео: video.rbc.ua

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Теги: дети, пробег, День защиты детей
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