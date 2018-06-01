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В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото

STYLERLIFE        01.06.2018 - 21:30
Фото: РБК-Украина/Виталий Носач
Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

На Контрактовой площади в столице состоялся Первый Киевский бал

В пятницу, 1 июня в День защиты детей стартовал Первый Киевский бал. Контрактовая плащадь в столице на два дня превратилась в крупнейшую танцевальную площадку для жителей и гостей города.

Так, в первый день бала детьми был установлен новый танцевальный рекорд Украины - свыше тысячи человек одновременно станцевали вальс на площади. 

Фотокорреспондент Styler побывал на мероприятии и запечатлел яркие кадры массового исполнения вальса и других танцевальных постановок. 

Отметим, что возраст юных танцоров - от 6 до 17 лет.

 

Фото: Первый Киевский бал (РБК-Украина/Виталий Носач)

Рекорд зафиксировал эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Диплом об установлении рекорда был вручен организаторам мероприятия - генеральному директору группы компаний "Брендберг" Марине Игнатуше и артисту ЮНЕСКО во имя мира Герману Макаренко.

 

Фото: Первый Киевский бал (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, 2 июня на сцену выйдут более опытные танцоры, которые покажут ловкость в "серебряном вальсе". По информации организаторов, поддержат их народная артистка Украины Валентина Степова и заслуженный артист Украины Григорий Чапкис.

Развлекательную программу будут вести популярные радио-диджеи. Во время бала в онлайновом режиме состоится Национальный отбор участников международного музыкального конкурса "Берлинская жемчужина" (Berlinare Perle).

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Теги: Киев, рекорд
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