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У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото

STYLERLIFE        01.06.2018 - 21:30
Фото: РБК-Україна/Віталій Носач
Фото: РБК-Україна/Віталій Носач

На Контрактовій площі у столиці відбувся Перший Київський бал

У п'ятницю, 1 червня в День захисту дітей стартував Перший Київський бал. Контрактова площа в столиці на два дні перетворилася в найбільший танцювальний майданчик для жителів і гостей міста.

Так, в перший день балу дітьми був встановлений новий танцювальний рекорд України - понад тисячі чоловік одночасно станцювали вальс на площі.

Фотокореспондент Styler побував на заході і зобразив яскраві кадри масового виконання вальсу та інших танцювальних постановок.

Зазначимо, що вік юних танцюристів - від 6 до 17 років.

 

Фото: Перший Київський бал (РБК-Україна/Віталій Носач)

Рекорд зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

Диплом про встановлення рекорду було вручено організаторам заходу - генеральному директору групи компаній "Брендберг" Марині Ігнатуші та артисту ЮНЕСКО в ім'я миру Герману Макаренко.

 

Фото: Перший Київський бал (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, 2 червня на сцену вийдуть більш досвідчені танцюристи, які покажуть вправність у "срібному вальсі". За інформацією організаторів, підтримають їх народна артистка України Валентина Степова та заслужений артист України Григорій Чапкіс.

Розважальну програму вестимуть популярні радіо-діджеї. Під час балу в онлайновому режимі відбудеться Національний відбір учасників міжнародного музичного конкурсу "Берлінська перлина" (Berlinare Perle).

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Теги: Київ, рекорд
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