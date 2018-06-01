У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото

На Контрактовій площі у столиці відбувся Перший Київський бал

У п'ятницю, 1 червня в День захисту дітей стартував Перший Київський бал. Контрактова площа в столиці на два дні перетворилася в найбільший танцювальний майданчик для жителів і гостей міста.

Так, в перший день балу дітьми був встановлений новий танцювальний рекорд України - понад тисячі чоловік одночасно станцювали вальс на площі.

Фотокореспондент Styler побував на заході і зобразив яскраві кадри масового виконання вальсу та інших танцювальних постановок.

Зазначимо, що вік юних танцюристів - від 6 до 17 років.

Фото: Перший Київський бал (РБК-Україна/Віталій Носач)

Рекорд зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

Диплом про встановлення рекорду було вручено організаторам заходу - генеральному директору групи компаній "Брендберг" Марині Ігнатуші та артисту ЮНЕСКО в ім'я миру Герману Макаренко.

Фото: Перший Київський бал (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, 2 червня на сцену вийдуть більш досвідчені танцюристи, які покажуть вправність у "срібному вальсі". За інформацією організаторів, підтримають їх народна артистка України Валентина Степова та заслужений артист України Григорій Чапкіс.

Розважальну програму вестимуть популярні радіо-діджеї. Під час балу в онлайновому режимі відбудеться Національний відбір учасників міжнародного музичного конкурсу "Берлінська перлина" (Berlinare Perle).

Дивіться також:

Відео: Яке значення має це свято (video.rbc.ua)