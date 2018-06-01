У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото

На Контрактовій площі у столиці відбувся Перший Київський бал
У п'ятницю, 1 червня в День захисту дітей стартував Перший Київський бал. Контрактова площа в столиці на два дні перетворилася в найбільший танцювальний майданчик для жителів і гостей міста.
Так, в перший день балу дітьми був встановлений новий танцювальний рекорд України - понад тисячі чоловік одночасно станцювали вальс на площі.
Фотокореспондент Styler побував на заході і зобразив яскраві кадри масового виконання вальсу та інших танцювальних постановок.
Зазначимо, що вік юних танцюристів - від 6 до 17 років.
Фото: Перший Київський бал (РБК-Україна/Віталій Носач)
Рекорд зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.
Диплом про встановлення рекорду було вручено організаторам заходу - генеральному директору групи компаній "Брендберг" Марині Ігнатуші та артисту ЮНЕСКО в ім'я миру Герману Макаренко.
Фото: Перший Київський бал (РБК-Україна/Віталій Носач)
Нагадаємо, 2 червня на сцену вийдуть більш досвідчені танцюристи, які покажуть вправність у "срібному вальсі". За інформацією організаторів, підтримають їх народна артистка України Валентина Степова та заслужений артист України Григорій Чапкіс.
Розважальну програму вестимуть популярні радіо-діджеї. Під час балу в онлайновому режимі відбудеться Національний відбір учасників міжнародного музичного конкурсу "Берлінська перлина" (Berlinare Perle).
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