Самий мимишный забіг року: у Києві малюки змагалися на швидкість у ходунках (фото)

Змагання проходили серед дітей віком від 9 до 14 місяців

3 червня в центрі Києва відбувся незвичайний забіг через який адміністрація перекрила частину вулиць. "Винуватцями" свята стали малюки в ходунках віком від 9 до 14 місяців. Старт відбувся на Михайлівській площі. Про це повідомляє "Інформатор".

Пробіг під каштанами — одна з наймасштабніших благодійних акцій в Україні, яка проводиться щорічно протягом 26 років поспіль. Ще до 9 години на площі зібралися учасники і глядачі.

Захід згідно з регламентом почався з самих юних учасників. Першими прийняли участь малюки від 9 до 14 місяців. Діти пробігли свою першу в житті дистанцію в ходунках. Після успішного забігу малечі подарували їх перші транспортні засоби — ходунки.

Фото: (kiev.informator.ua)

В 2018 році благодійна акція проходить під гаслом — "Біжу заради маленьких сердець". Всі учасники, які долучаються до заходу, роблять свій внесок у порятунок дітей з вадами розвитку серця.

Маршрут, по якому біжать учасники: Михайлівська площа — Володимирський проїзд — Софійська площа — вулиця Володимирська — вул. Б. Хмельницького — вул. Хрещатик — розворот на Майдані Незалежності та в зворотному напрямку. З 08:00 до 15:00 обмежено рух транспорту на вказаних вулицях. Пробіг проходить у кілька етапів:

09:00 — Пробіг в ходунках – для малюків 9-14 місяців.

09:45 — Дитячий пробіг – для дітей до 15 років.

10:00 — Спортивний пробіг – для спортсменів (на результат).

10:25 — Пробіг Мужніх – для учасників у інвалідних візках.

11:00 — Благодійний пробіг – для всіх учасників, в тому числі й для команд.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 1 червня в День захисту дітей стартував Перший Київський бал. Контрактова площа в столиці на два дні перетворилася в найбільший танцювальний майданчик для жителів і гостей міста. Так, в перший день балу дітьми був встановлений новий танцювальний рекорд України - понад тисяча чоловік одночасно станцювали вальс на площі.

Видео: video.rbc.ua