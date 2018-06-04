На 26-й "Пробіг під каштанами" вийшла рекордна кількість учасників

Наймасовіший спортивно-благодійний захід країни відбувся у неділю, 3 червня

3 червня у центрі Києва пройшов 26-й "Пробіг під каштанами". На старт, за попередніми даними, вийшли майже 16 тисяч учасників та рекордна кількість корпоративних команд – близько 400. Учасники, які не змогли приїхати до Києва, але зареєструвалися і отримали стартові номери заздалегідь, бігли сьогодні свою дистанцію в Празі (Чехія), Івано-Франківську, Миколаївській, Херсонській та інших областях України.

Гроші, зібрані в рамках Пробігу, перераховуються на купівлю медичного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Завдяки учасникам "Пробігу під каштанами" з 2002 року для порятунку життів маленьких пацієнтів Кардіоцентру зібрано близько півмільйона доларів.

"За всю 26-річну історію "Пробігу під каштанами" ми тільки те й робимо, що б'ємо власні рекорди, - каже організатор "Пробігу під каштанами" Ірина Кузнєцова. - Ось і сьогоднішній Пробіг порадував нас величезним числом учасників і команд. Так, ще без остаточної статистики, я впевнена – сьогодні встановлено новий рекорд участі у Пробігу. За багаторічною традицією зібрані в ході Пробігу кошти (хочеться вірити, що сума в цьому році теж буде рекордною) будуть спрямовані для порятунку маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Щороку в Україні народжується близько 5 тисяч дітей з вадами серця, тому наша допомога завжди буде доречною".

Цього року традиційно відбулося 5 забігів: "Пробіг в ходунках", "Дитячий Пробіг", "Спортивний Пробіг", "Пробіг Мужніх" (для учасників в інвалідних візках і дітей з особливими потребами) та "Благодійний Пробіг".

Першими на старт 26-го "Пробігу під каштанами" вийшли найменші учасники. Малюки віком від 9 до 14 місяців змагалися на головній сцені та подолали свою першу дистанцію в 10 метрів. Всі учасники цього Пробігу отримали в подарунок ходунки від партнера Fisher Price. Найшвидшими серед майбутніх чемпіонів стали Поліна Якубович, Єва-Вікторія Родрігез, Ліза Деріга.

Наймолодшому учаснику цьогорічного Пробігу всього 5 тижнів, а найстаршому - 83 роки.

"Дитячий Пробіг" почався із запуску в небо повітряних кульок - символу життя і свободи, які дає здорове серце. Разом з юними учасниками дистанцію пробігла "Команда здійсненої мрії" – 350 дітей, яким врятували життя у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

Традиційну "Ранкову розминку" в цьому році провели зірковий тренер Аніта Луценко та тренер з онлайн та офлайн підготовки Олена Ханчанова.

Після розминки стартував "Спортивний Пробіг", в якому взяли участь як професійні спортсмени, так і бігуни, які бажають випробувати свої сили. Цього року повний маршрут Пробігу склав 4,9 км.

Найкращі результати серед чоловіків:

1 місце - Ігор Гелетій

2 місце - Вадим Рогозовський

3 місце - Руслан Пєчніков

Найкращі результати серед жінок:

1 місце - Валентина Шевченко

2 місце - Тетяна Соляник

3 місце - Олена Вакуленко

У "Пробігу Мужніх" учасники на інвалідних візках подолали 300-метрову дистанцію. Своїм прикладом вони показали, що завдяки спорту, внутрішній силі та волі до перемоги можна жити повноцінним життям.

Найкращі результати у "Пробігу Мужніх" показали серед чоловіків:

1 місце - Ігор Бондар

2 місце - Іван Заміга

3 місце - Дмитро Стрельніков

Серед жінок:

1 місце - Анна Шевченко

2 місце - Софія Федоренко

3 місце - Світлана Трифонова

Завершальним забігом традиційно став наймасовіший "Благодійний Пробіг". Тисячі киян та гостей столиці пробігли 4,9 км, щоб долучитися до великої мети – порятунку дитячих сердець маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Пробіг став святом для усієї родини: учасники фотографувалися у креативних фотозонах, брали участь у веселих змаганнях, дегустували продукцію партнерів Пробігу, а діти насолоджувалися іграми у "Дитячому містечку".

Орієнтуватися на місцевості, знаходити потрібні локації на території та корисну інформацію бігуни та вболівальники могли за допомогою мобільного додатку "Пробег под каштанами".

Суму, зібрану в рамках 26-го "Пробігу під каштанами", а також остаточну кількість учасників організатори оприлюднять під час фінальної прес-конференції у Кардіоцентрі 7 червня.

Нагадаємо, в Києві малюки змагалися на швидкість у ходунках.

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Відео: video.rbc.ua