Артериальная гипертензия: Супрун развеяла мифы о высоком давлении

Фото: facebook.com moz.rus

Также Супрун дала советы, как уберечься от артериальной гипертензии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развеяла мифы о высоком давлении. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Супрун, в нашей стране каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление. По этой причине возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.

Глава Минздрава, пользуясь советами врача-кардиолога Ларисы Мищенко, развеяла мифы об артериальной гипертензии.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Миф 1. Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь.

На самом деле наследственность играет большую роль в развитии артериальной гипертензии, однако это не означает 100% вероятности развития заболевания.

"Если у ваших родителей есть проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему", - говорит Уляна.

Миф 2. Артериальной гипертензией болеют люди старшего возраста, поэтому молодым не стоит беспокоиться.

Супрун предупредила, что эта опасная болезнь может поражать не только взрослых разного возраста, но даже детей.

"В последнее время наблюдается тенденция к росту частоты артериальной гипертензии среди детей и молодежи, что в основном связано с распространением ожирения, нездоровым питанием, малоподвижным образом жизни и вредными привычками. Кроме того, часто болезнь может долго оставаться не выявленной, ибо большинство людей не обращают внимания на эту проблему в молодом возрасте", - отметила она.

Миф 3. Лекарства нужно принимать только тогда, когда плохо.

На самом деле нужно соблюдать здоровый образ жизни и регулярное медикаментозное лечение.

"Постоянный прием лекарств должен нормализовывать давление. Для этого нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут достигать целевое давление", - советует глава Минздрава.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Миф 4. Понятия "рабочего" давления.

Супрун обратила внимание, что некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, поскольку они не имеют никаких жалоб и негативных чувств при этом. Это не означает, что лечиться не нужно.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Артериальную гипертензию важно заранее выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей – за отсутствия значительного дискомфорта и боли, постоянно повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки. Сначала эти изменения никак себя не проявляют и их можно обнаружить только с помощью специальных исследований", - предупреждает она.

Миф 5. Для лечения достаточно "прокапаться" 1-2 раза в год.

Ульяна отметила, что регулярное лечение болезни и здоровый образ жизни способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых катастроф, а научных обоснований эффективности метода внутривенного вливания не существует.

"Для взрослого здорового человека средние показатели артериального давления - 120/80 мм. рт. ст. Однако в зависимости от возраста, образа жизни, жизненных обстоятельств и других индивидуальных факторов эта цифра может колебаться между 90/60 и 130/80. По последним рекомендациям Американской ассоциации сердца (AHA), давление, которое долго выше 130/80, свидетельствует о первой стадии гипертензии. В таких случаях обязательно нужно обращаться к врачу", - подытожила и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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