Артеріальна гіпертензія: Супрун розвіяла міфи про високий тиск

Фото: facebook.com moz.ukr

Також Супрун дала поради, як вберегтися від артеріальної гіпертензії

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міфи про високий тиск. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами Супрун, в нашій країні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск. Через це зростає ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності.

Глава МОЗ, користуючись порадами лікаря-кардіолога Лариси Міщенко, розвіяла міфи про артеріальну гіпертензію.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Міф 1. Артеріальна гіпертензія - це спадкова хвороба.

Насправді спадковість відіграє велику роль у розвитку артеріальної гіпертензії, проте це не означає 100% ймовірності розвитку захворювання.

"Якщо ваші батьки мають проблеми з тиском, дотримання здорового способу життя може запобігти розвитку гіпертензії, а періодичний контроль тиску - вчасно виявити проблему", - говорить Уляна.

Міф 2. На артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися.

Супрун попередила, що ця небезпечна хвороба може вражати не тільки дорослих різного віку, а й навіть дітей.

"Останнім часом спостерігається тенденція до зростання частоти артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді, що здебільшого пов’язано з поширенням ожиріння, нездорового харчування, малорухливим способом життя та шкідливими звичками. Крім того, часто хвороба може довго залишатись не виявленою, бо більшість людей не зважають на цю проблему в молодому віці", - відзначила вона.

Міф 3. Ліки потрібно приймати лише тоді, коли погано.

Насправді потрібно дотримуватися здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування.

"Постійний прийом ліків має нормалізовувати тиск. Для цього потрібно регулярно приймати призначені лікарем препарати, що допоможуть досягати вашого цільового тиску", - радить глава МОЗ.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Міф 4. Поняття "робочого" тиску.

Супрун звернула увагу, що деякі люди називають високий тиск своїм нормальним станом, оскільки вони не мають ніяких скарг та негативних почуттів при цьому. Це не означає, що лікуватись не потрібно.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Артеріальну гіпертензію важливо заздалегідь виявити та лікувати. Іноді цю хворобу називають німим вбивцею – за відсутності значного дискомфорту та болю постійно підвищений тиск чинить несприятливий вплив на серце, судини й нирки. Спочатку ці зміни ніяк себе не проявляють і їх можна виявити лише за допомогою спеціальних досліджень", - попереджає вона.

Міф 5. Для лікування достатньо "прокапатись" 1-2 рази на рік.

Уляна відзначила, що регулярне лікування хвороби та здоровий спосіб життя сприяють зменшенню ризику серцево-судинних катастроф, а наукових обґрунтувань ефективності методу внутрішньовенного вливання не існує.

"Для дорослої здорової людини середні показники артеріального тиску - це 120/80 мм. рт. ст. Проте в залежності від віку, способу життя, життєвих обставин та інших індивідуальних факторів ця цифра може коливатися між 90/60 і 130/80. За останніми рекомендаціями від Американської асоціації серця (AHA), тиск, який довго є вищим за 130/80, свідчить про першу стадію гіпертензії. У таких випадках обов’язково потрібно звертатися до лікаря", - підсумувала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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