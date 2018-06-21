"Боли в спине": Супрун развенчала очередной популярный миф

И.о. министра здравоохранения рассказала правду об отложении солей

Боль в спине не нужно лечить "вымыванием", "разбиванием" или "растворением" солей. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

"Еще один миф связан с болями в спине – это отложение солей в позвоночнике. И, соответственно, лечение боли в спине и шее путем их "вымывания", "разбивания" или "растворения", - написала она.

Супрун отметила, что за "отложения солей" в позвоночнике отвечают видимые на рентгене шиповидные и клювовидные вырасти на позвонках. Они появляются у многих людей с возрастом. По мере износа межпозвонкового диска и уменьшения его высоты, увеличивается нагрузка на внешнее кольцо диска (фиброзное кольцо). Тогда край тела позвонка реагирует на нагрузку образованием дополнительной костной ткани.

"На рентгене такие разрастания проявляются в виде шиповидных выростов – остеофитов. Сам процесс их образования называется спондилез. Такие же наросты могут образовываться и в межпозвонковых суставах, называется спондилоатроз или артроз фасеточных суставов. Сами остеофиты не вызывают боли в спине и шее и является одним из проявлений старения нашего тела", - рассказала и.о. министра здравоохранения.

В редких случая остеофиты могут влиять на нервные окончания и вызвать боль, слабость или потерю чувствительности. Чтобы замедлить эти процессы, нужно вести здоровый образ жизни и больше двигаться.

При болях в спине следует:

Оставаться подвижным насколько это возможно и пытаться продолжать свою ежедневную деятельность. Длительное отсутствие активности может ухудшить состояние;

Обратиться к врачу;

Выполнять простые упражнения для спины (по предварительному согласованию с врачом).

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун озвучила новую классификацию болезней.

По словам Супрун, это наиболее полный и систематизированный перечень известных и признанных доказательной медициной болезней и состояний. Она подчеркнула, что новая редакция не является окончательной. Новый перечень должны представить на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года. И только после согласования со всеми странами ВОЗ, он вступит в силу.

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