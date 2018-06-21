"Игровая зависимость - психическое расстройство": Супрун озвучила новую классификацию болезней

Украинцам объяснили изменения в новой редакции Международной классификации болезней
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун озвучила изменения в новой редакции Международной классификации болезней, которую опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Об этом Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11) - документ, над которым эксперты ВОЗ работали более десяти лет", - отметила она.
По словам Супрун, это наиболее полный и систематизированный перечень известных и признанных доказательной медициной болезней и состояний.
"Классификация содержит около 55 000 уникальных кодов для характеристики травм, болезней и причин смертности. Ею пользуются медики, страховые компании и применяют в системе здравоохранения для принятия решений по всему миру. МКБ является своего рода универсальным языком, что помогает наладить коммуникацию между врачами и пациентами на глобальном уровне", - появснила и. о. министра.
Она подчеркнула, что новая редакция не является окончательной. Новый перечень должны представить на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года. И только после согласования со всеми странами ВОЗ, он вступит в силу.
Супрун озвучила основные изменения, внесенные в издание МКБ-11:
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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