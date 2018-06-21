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"Игровая зависимость - психическое расстройство": Супрун озвучила новую классификацию болезней

STYLERКрасота и Здоровье        21.06.2018 - 09:44
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Украинцам объяснили изменения в новой редакции Международной классификации болезней

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун озвучила изменения в новой редакции Международной классификации болезней, которую опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Об этом Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11) - документ, над которым эксперты ВОЗ работали более десяти лет", - отметила она.

По словам Супрун, это наиболее полный и систематизированный перечень известных и признанных доказательной медициной болезней и состояний.

"Классификация содержит около 55 000 уникальных кодов для характеристики травм, болезней и причин смертности. Ею пользуются медики, страховые компании и применяют в системе здравоохранения для принятия решений по всему миру. МКБ является своего рода универсальным языком, что помогает наладить коммуникацию между врачами и пациентами на глобальном уровне", - появснила и. о. министра.

Она подчеркнула, что новая редакция не является окончательной. Новый перечень должны представить на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года. И только после согласования со всеми странами ВОЗ, он вступит в силу.

Супрун озвучила основные изменения, внесенные в издание МКБ-11:

  • Впервые игровая зависимость классифицируется как психическое расстройство. Такое расстройство характеризуют как поведенческую зависимость от цифровых и видеоигр. Диагностировать его смогут, если будет обнаружено нарушение в личном, семейном, социальном поведении, что наблюдается минимум 12 месяцев.
  • Инсульт классифицируется как заболевание мозга, а не системы кровообращения.
  • Появился новый раздел – "сексуальное здоровье".
  • Разработано меньше терминов для диагностирования посттравматического стрессового расстройства, что позволит облегчить диагностику заболевания.
  • Аллергии сгруппированы как заболевания иммунной системы для лучшего понимания реакций человека.
  • Впервые добавлен раздел, касательно практикования традиционной медицины (traditional medicine) - для лучшего вычисления статистических данных. Он касается болезней и состояний, понятие о которых возникли еще в древней китайской медицине и сегодня широко используются в Китае, Японии, Корее и других странах мира.
  • Добавлены специальные коды по антибиотикорезистентности, с помощью которых станет возможно более точно измерять эффективность лекарств по всему миру.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун предостерегла всех родителей от роковой ошибки.

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