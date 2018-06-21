"Игровая зависимость - психическое расстройство": Супрун озвучила новую классификацию болезней

Украинцам объяснили изменения в новой редакции Международной классификации болезней

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун озвучила изменения в новой редакции Международной классификации болезней, которую опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Об этом Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11) - документ, над которым эксперты ВОЗ работали более десяти лет", - отметила она.

По словам Супрун, это наиболее полный и систематизированный перечень известных и признанных доказательной медициной болезней и состояний.

"Классификация содержит около 55 000 уникальных кодов для характеристики травм, болезней и причин смертности. Ею пользуются медики, страховые компании и применяют в системе здравоохранения для принятия решений по всему миру. МКБ является своего рода универсальным языком, что помогает наладить коммуникацию между врачами и пациентами на глобальном уровне", - появснила и. о. министра.

Она подчеркнула, что новая редакция не является окончательной. Новый перечень должны представить на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года. И только после согласования со всеми странами ВОЗ, он вступит в силу.

Супрун озвучила основные изменения, внесенные в издание МКБ-11:

Впервые игровая зависимость классифицируется как психическое расстройство. Такое расстройство характеризуют как поведенческую зависимость от цифровых и видеоигр. Диагностировать его смогут, если будет обнаружено нарушение в личном, семейном, социальном поведении, что наблюдается минимум 12 месяцев.

Инсульт классифицируется как заболевание мозга, а не системы кровообращения.

Появился новый раздел – "сексуальное здоровье".

Разработано меньше терминов для диагностирования посттравматического стрессового расстройства, что позволит облегчить диагностику заболевания.

Аллергии сгруппированы как заболевания иммунной системы для лучшего понимания реакций человека.

Впервые добавлен раздел, касательно практикования традиционной медицины (traditional medicine) - для лучшего вычисления статистических данных. Он касается болезней и состояний, понятие о которых возникли еще в древней китайской медицине и сегодня широко используются в Китае, Японии, Корее и других странах мира.

Добавлены специальные коды по антибиотикорезистентности, с помощью которых станет возможно более точно измерять эффективность лекарств по всему миру.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун предостерегла всех родителей от роковой ошибки.

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