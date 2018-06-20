Діти та спека: Супрун застерегла всіх батьків від фатальної помилки

Батькам дали кілька порад на літо

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала важливу пораду батькам щодо того, як одягати та доглядати дітей у спекотну погоду. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Коли стовпчик термометра починає стрімко зростати, один з найбільших ризиків для дітей - перегрітися. І дуже часто зустрічаються батьки, які навіть в спеку одягають малюків в шапки, кофтинки й шкарпетки, щоб "не продуло", - розповіла Супрун.



"Правило, що дитині потрібно одягати на один шар одягу більше, ніж собі, не працює, коли на вулиці спека. Якщо вам самим спекотно у футболці - не одягайте на дитину додатковий одяг. Також не варто одягати шкарпетки, краще - відкрите взуття, що буде підтримувати нормальну терморегуляцію. Шкіра стоп повинна дихати", - наголосила в. о. міністра.



Вона додала, що батьки мають бути уважними в спеку та постійно слідкувати за дитиною.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Обмін речовин у малюків та дітей проходить більш інтенсивно. При цьому виробляється велика кількість тепла, від якого дитячому організму потрібно позбавлятись. В спеку цей процес проходить важче, тому діти набагато швидше перегріваються та зневоднюються в спекотну погоду", - пояснила в. о. міністра.



"Вибір правильного одягу для малюка та належний захист від сонця - надзвичайно важливі завдання", - відзначила Супрун.

Вона дала ще декілька порад, як уникнути перегрівання у спеку:

Обирайте одяг з натуральних тканин.

Одяг з щільно тканих матеріалів пропонує найкращий захист (наприклад, котон, легкі бавовняні тканини, льон). Такий одяг дозволятиме шкірі “дихати”, водночас буде захищати від шкідливої дії ультрафіолетових-променів.

Обов’язковий атрибут в спеку - кепка чи панамка.

Найбільший рівень захисту забезпечують головні убори, які захищають від сонячних променів не лише верхню частину голови дитини, а і вуха та шию - капелюхи чи панамки. Якщо ви обрали кепку, слідкуйте за тим, щоб у дитини були захищені плечі та вуха.

Намагайтесь проводити більше часу в тіні.

Отримання сонячних опіків в дитинстві подвоює ризик розвитку меланоми пізніше. Незалежно від одягу, який ви обрали, найкраще тримати малюка подалі від прямого сонячного проміння. Особливо в проміжок між 10:00 та 16:00.

Не забувайте про воду.

Діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу, і більш ризикують наразитися на зневоднення. Тому їм слід нагадувати про пиття. Тіло дітей містить більше води, ніж в дорослих, і тому їм критичніші втрати води. Крім того, діти активно рухаються, та більше втрачають вологу через шкіру. Дітям радять споживати воду впродовж всього дня, та особливо під час активних ігор чи занять спортом. Важливо, щоб протягом дня дитина завжди мала доступ до питної води.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла, що можна пити у спеку.

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