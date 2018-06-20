Дети и жара: Супрун предостерегла всех родителей от роковой ошибки

Родителям дали несколько советов на лето
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун дала важный совет родителям относительно того, как надевать детей и ухаживать за ними в жаркую погоду. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
"Когда столбик термометра начинает стремительно расти, один из крупнейших рисков для детей - перегреться. И очень часто встречаются родители, которые даже в жару надевают малышей в шапки, кофточки и носки, чтобы "не продуло", - рассказала Супрун.
"Правило, что ребенку нужно надевать на один слой одежды больше, чем себе, не работает, когда на улице жара. Если вам самим жарко в футболке - не надевайте на ребенка дополнительную одежду. Также не стоит надевать носки, лучше - открытая обувь, которая будет поддерживать нормальную терморегуляцию. Кожа стоп должна дышать", - подчеркнула и. о. министра.
Она добавила, что родители должны быть внимательными в жару и постоянно следить за ребенком.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
"Обмен веществ у малышей и детей проходит более интенсивно. При этом вырабатывается большое количество тепла, от которого детскому организму нужно избавляться. В жару этот процесс проходит труднее, поэтому дети гораздо быстрее перегреваются и обезвоживаются в жаркую погоду", - пояснила и. о. министра.
"Выбор правильной одежды для малыша и надлежащей защиты от солнца - чрезвычайно важные задачи", - отметила Супрун.
Она дала еще несколько советов, как избежать перегрева в жару:
Одежда с плотно тканых материалов предлагает наилучшую защиту (например, котон, легкие хлопчатобумажные ткани, лен). Такая одежда позволит коже "дышать", одновременно будет защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Наибольший уровень защиты обеспечивают головные уборы, которые защищают от солнечных лучей не только верхнюю часть головы ребенка, а и уши и шею - шляпы или панамки. Если вы выбрали кепку, следите за тем, чтобы у ребенка были защищены плечи и уши.
Получение солнечных ожогов в детстве удваивает риск развития меланомы позднее. Независимо от одежды, которую вы выбрали, лучше всего держать малыша подальше от прямых солнечных лучей. Особенно в промежуток между 10:00 и 16:00.
Дети плохо различают сигналы тела о жажде, и больше рискуют подвергнуться обезвоживанию. Поэтому им нужно напоминать о питье. Тело детей содержит больше воды, чем у взрослых, и поэтому им критичнее потеря воды. Кроме того, дети активно двигаются, и больше теряют влагу через кожу. Детям советуют потреблять воду в течение всего дня, и особенно во время активных игр или занятий спортом. Важно, чтобы в течение дня ребенок всегда имел доступ к питьевой воде.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Кстати, Супрун рассказала, что можно пить в жару.
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