Дети и жара: Супрун предостерегла всех родителей от роковой ошибки

Родителям дали несколько советов на лето

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун дала важный совет родителям относительно того, как надевать детей и ухаживать за ними в жаркую погоду. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Когда столбик термометра начинает стремительно расти, один из крупнейших рисков для детей - перегреться. И очень часто встречаются родители, которые даже в жару надевают малышей в шапки, кофточки и носки, чтобы "не продуло", - рассказала Супрун.



"Правило, что ребенку нужно надевать на один слой одежды больше, чем себе, не работает, когда на улице жара. Если вам самим жарко в футболке - не надевайте на ребенка дополнительную одежду. Также не стоит надевать носки, лучше - открытая обувь, которая будет поддерживать нормальную терморегуляцию. Кожа стоп должна дышать", - подчеркнула и. о. министра.



Она добавила, что родители должны быть внимательными в жару и постоянно следить за ребенком.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Обмен веществ у малышей и детей проходит более интенсивно. При этом вырабатывается большое количество тепла, от которого детскому организму нужно избавляться. В жару этот процесс проходит труднее, поэтому дети гораздо быстрее перегреваются и обезвоживаются в жаркую погоду", - пояснила и. о. министра.



"Выбор правильной одежды для малыша и надлежащей защиты от солнца - чрезвычайно важные задачи", - отметила Супрун.

Она дала еще несколько советов, как избежать перегрева в жару:

Выбирайте одежду из натуральных тканей.

Одежда с плотно тканых материалов предлагает наилучшую защиту (например, котон, легкие хлопчатобумажные ткани, лен). Такая одежда позволит коже "дышать", одновременно будет защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Обязательный атрибут в жару - кепка или панамка.

Наибольший уровень защиты обеспечивают головные уборы, которые защищают от солнечных лучей не только верхнюю часть головы ребенка, а и уши и шею - шляпы или панамки. Если вы выбрали кепку, следите за тем, чтобы у ребенка были защищены плечи и уши.

Старайтесь проводить больше времени в тени.

Получение солнечных ожогов в детстве удваивает риск развития меланомы позднее. Независимо от одежды, которую вы выбрали, лучше всего держать малыша подальше от прямых солнечных лучей. Особенно в промежуток между 10:00 и 16:00.

Не забывайте о воде.

Дети плохо различают сигналы тела о жажде, и больше рискуют подвергнуться обезвоживанию. Поэтому им нужно напоминать о питье. Тело детей содержит больше воды, чем у взрослых, и поэтому им критичнее потеря воды. Кроме того, дети активно двигаются, и больше теряют влагу через кожу. Детям советуют потреблять воду в течение всего дня, и особенно во время активных игр или занятий спортом. Важно, чтобы в течение дня ребенок всегда имел доступ к питьевой воде.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун рассказала, что можно пить в жару.

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