"Настав час розпрощатися з черговим міфом": Супрун розповіла, що можна пити у спеку

В.о. міністра охорони здоров'я сказала, що краще всього охолоджує, коли

У спеку краще утриматися від солодких напоїв і охолоджувати шкіру, а не шлунок. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Спека, опівдні, сухе міське повітря... Як же хочеться крижаної води або морозива! Охолодитися зсередини. Правда ж, логічно?... Як ви здогадалися, настав час розпрощатися з черговим міфом", - написала вона.

"Холод, який нам передасть 100 г морозива, несуттєвий – адже ми важимо десятки кг. Зате воно дасть нам енергію, а значить, тепло. Приємні відчуття від морозива пов'язані насамперед з його смаком. А свіжість від льоду або холодної води - з дією холоду на рецептори ротової порожнини і позбавлення нас відчуття спраги", - стверджує Супрун.

Вона додала, що слід охолоджувати не шлунок, а шкіру. А це відбуватися під час випаровування вологи.

"Експериментально доведено, що тіло реагує на холодну воду зменшенням потовиділення, а отже – гірше охолоджується і зберігає тепло. Зате гарячий чай дає нам тепло, і цим самим змушує надмірно потіти. Якщо погода суха, вітряна, ми не щільно одягнені, тоді піт буде вільно випаровуватися і дарувати шкірі бажану прохолоду", - розповіла в.о. голови міністерства охорони здоров'я.

Супрун додала, що прохолодну воду варто пити під вологі або зовсім безвітряні дні, коли на вас багато одягу. Холодну воду радять пити тим, хто не потіє за фізіологічних особливостей.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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