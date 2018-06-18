"Настало время распрощаться с очередным мифом": Супрун рассказала, что можно пить в жару

И.о. министра здравоохранения сказала, что лучше всего охлаждает, когда

В жару лучше воздержаться от сладких напитков и охлаждать кожу, а не желудок. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Жара, полдень, сухой городской воздух… Как же хочется ледяной воды или мороженого! Охладиться изнутри. Правда же, логично?... Как вы догадались, настало время распрощаться с очередным мифом", - написала она.

"Холод, который нам передаст 100 гр мороженого, несущественный – ведь мы весим десятки кг. Зато оно даст нам энергию, а значит, тепло. Приятные ощущения от мороженого связаны прежде всего с его вкусом. А свежесть ото льда или холодной воды - с воздействием холода на рецепторы ротовой полости и лишения нас ощущения жажды", - утверждает Супрун.

Она добавила, что следует охлаждать не желудок, а кожу. А это происходить во время испарения влаги.

"Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а следовательно – хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай дает нам тепло, и этим самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - рассказала и.о. главы министерства здравоохранения.

Супрун добавила, что прохладную воду стоит пить во влажные или совсем безветренные дни, когда на вас много одежды. Холодную воду советуют пить тем, кто не потеет из-за физиологических особенностей.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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