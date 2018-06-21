"Ігрова залежність - психічний розлад": Супрун озвучила нову класифікацію хвороб

Українцям пояснили зміни у новій редакції Міжнародної класифікації хвороб

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун озвучила зміни у новій редакції Міжнародної класифікації хвороб, яку опублікувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала 11-е видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11) - документ, над яким експерти ВООЗ працювали понад десяти років", - відзначила вона.

За словами Супрун, це найбільш повний та систематизований перелік відомих та визнаних доказовою медициною хвороб та станів.

"Класифікація містить близько 55 000 унікальних кодів для характеристики травм, хвороб та причин смертності. Ним користуються медики, страхові компанії та застосовують в системі охорони здоров’я для прийняття рішень по всьому світу. МКХ є своєрідною універсальною мовою, що допомагає налагодити комунікацію між лікарями та пацієнтами на глобальному рівні", - появснила в. о. міністра.

Вона підкреслила, що нова редакція не є остаточною. Новий перелік мають представити на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні 2019 року. І тільки після узгодження з усіма країнами ВООЗ, він набере чинності.

Супрун озвучила основні зміни, внесені до видання МКХ-11:

Вперше ігрова залежність класифікується як психічний розлад. Такий розлад характеризують як поведінкову залежність від цифрових та відеоігор. Діагностувати його зможуть, якщо буде виявлено порушення в особистій, сімейній, соціальній поведінці, що спостерігається щонайменше 12 місяців.

Інсульт класифікується як захворювання мозку, а не системи кровообігу.

З'явився новий розділ – "сексуальне здоров'я".

Розроблено менше термінів для діагностування посттравматичного стресового розладу, що дозволятиме полегшити діагностику захворювання.

Алергії згруповано як захворювання імунної системи для кращого розуміння реакцій людини.

Вперше додано розділ, щодо практикування традиційної медицини (traditional medicine) - для кращого обчислення статистичних даних. Він стосується хвороб та станів, поняття про які виникли ще в стародавній китайській медицині та сьогодні широко використовуються в Китаї, Японії, Кореї та інших країнах світу.

Додано спеціальні коди щодо антибіотикорезистентності, з допомогою яких стане можливо більш точно вимірювати ефективність ліків по всьому світу.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун застерегла всіх батьків від фатальної помилки.

Що ви не знали про Уляну Супрун (відео: STYLER.rbc.ua)