"Ігрова залежність - психічний розлад": Супрун озвучила нову класифікацію хвороб

Українцям пояснили зміни у новій редакції Міжнародної класифікації хвороб
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун озвучила зміни у новій редакції Міжнародної класифікації хвороб, яку опублікувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала 11-е видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11) - документ, над яким експерти ВООЗ працювали понад десяти років", - відзначила вона.
За словами Супрун, це найбільш повний та систематизований перелік відомих та визнаних доказовою медициною хвороб та станів.
"Класифікація містить близько 55 000 унікальних кодів для характеристики травм, хвороб та причин смертності. Ним користуються медики, страхові компанії та застосовують в системі охорони здоров’я для прийняття рішень по всьому світу. МКХ є своєрідною універсальною мовою, що допомагає налагодити комунікацію між лікарями та пацієнтами на глобальному рівні", - появснила в. о. міністра.
Вона підкреслила, що нова редакція не є остаточною. Новий перелік мають представити на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні 2019 року. І тільки після узгодження з усіма країнами ВООЗ, він набере чинності.
Супрун озвучила основні зміни, внесені до видання МКХ-11:
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
До речі, Супрун застерегла всіх батьків від фатальної помилки.
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