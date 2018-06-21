"Біль у спині": Супрун розвінчала черговий популярний міф

В. о. міністра охорони здоров'я, розповіла правду про відкладення солей

Біль в спині не потрібно лікувати "вимиванням", "побиттям" або "розчиненням" солей. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

"Ще один міф пов'язаний з болями в спині – це відкладення солей у хребті. І, відповідно, лікування болю в спині та шиї шляхом їх "вимивання", "розбивання" або "розчинення", - написала вона.

Супрун зазначила, що за "відкладення солей" в хребті відповідають видимі на рентгені шиповидні і клювовидные зрости на хребцях. Вони з'являються у багатьох людей з віком. По мірі зносу міжхребцевого диска і зменшення його висоти, збільшується навантаження на зовнішнє кільце диска (фіброзне кільце). Тоді край тіла хребця реагує на навантаження утворенням додаткової кісткової тканини.

"На рентгені такі розростання проявляються у вигляді шиповидных виростів – остеофітів. Сам процес їх утворення називається спондильоз. Такі ж вирости можуть утворюватися і в міжхребцевих суглобах, називається спондилоатроз або артроз фасеточних суглобів. Самі остеофіти не викликають болі в спині та шиї і є одним з проявів старіння нашого тіла", - розповіла в. о. міністра охорони здоров'я.

У рідкісних випадку остеофіти можуть впливати на нервові закінчення і викликати біль, слабкість або втрата чутливості. Щоб уповільнити ці процеси, треба вести здоровий спосіб життя і більше рухатися.

При болях у спині слід:

Залишатися рухомим наскільки це можливо і намагатися продовжувати свою щоденну діяльність. Тривала відсутність активності може погіршити стан;

Звернутися до лікаря;

Виконувати прості вправи для спини (за попереднім узгодженням з лікарем).

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун озвучила нову класифікацію хвороб.

За словами Супрун, це найбільш повний і систематизований перелік відомих і визнаних доказовою медициною хвороб і станів. Вона підкреслила, що нова редакція не є остаточною. Новий перелік повинні представити на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні 2019 року. І лише після узгодження з усіма країнами ВООЗ, він вступить в силу.

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