Как бросить курить и не набрать лишний вес: Супрун дала дельный совет

Украинцам рассказали, как ускорить метаболизм

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как бросить курить и не набрать лишний вес. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

"Часто люди, которые бросают курить, набирают вес. Курение ускоряет обмен веществ, поэтому калории сжигаются быстрее", - отметила Супрун.

"Когда человек отказывается от сигарет, организм возвращается к привычному режиму работы, поэтому набрать несколько килограммов после отказа от них - привычный процесс. Особенно, если с помощью еды пытаться избавиться от желания закурить", - добавила она.

И. о. министра дала несколько советов, если вас беспокоит лишний вес, как отказаться от вредной привычки и остаться в привычной форме:

Для поддержания высокого уровня метаболизма, регулярно занимайтесь спортом. Старайтесь еженедельно выделять примерно 150 минут (2,5 часа) на спорт и физические упражнения средней интенсивности, например, быструю ходьбу, плавание или езду на велосипеде. По дороге на работу вы можете пройти несколько остановок пешком или подняться по лестнице вместо лифта.

Пытайтесь бороться с голодом при помощи полезных перекусов. Лучше всегда иметь при себе орехи, сухофрукты, свежие фрукты или овощи.

Старайтесь есть порции меньше, чем обычно, пока не стабилизируется метаболизм. Помните, что чувство голода проходит не ранее, чем через 20 минут после приема пищи, поэтому делайте перерывы, выходите на короткую прогулку. Если же через пол часа вы все-таки будете испытывать голод, то можете съесть полезный снэк.

Как правило, когда человек бросает курить, он начинает лучше чувствовать вкус еды. Однако то, что еда теперь вкуснее, не значит, что можно есть больше. Тщательно пережевывайте пищу и наслаждайтесь каждым куском, старайтесь есть медленно.

"Если вам сложно одновременно бросать курить и соблюдать диету - не делайте выбор в пользу курения. Стройность не может быть поводом продолжать разрушать свое здоровье. Расставьте приоритеты: сначала откажитесь от вредной привычки, а потом – приведите вес в норму", - отметила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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