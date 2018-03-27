Как бросить курить и не набрать лишний вес: Супрун дала дельный совет

Украинцам рассказали, как ускорить метаболизм
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как бросить курить и не набрать лишний вес. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Facebook.
"Часто люди, которые бросают курить, набирают вес. Курение ускоряет обмен веществ, поэтому калории сжигаются быстрее", - отметила Супрун.
"Когда человек отказывается от сигарет, организм возвращается к привычному режиму работы, поэтому набрать несколько килограммов после отказа от них - привычный процесс. Особенно, если с помощью еды пытаться избавиться от желания закурить", - добавила она.
И. о. министра дала несколько советов, если вас беспокоит лишний вес, как отказаться от вредной привычки и остаться в привычной форме:
"Если вам сложно одновременно бросать курить и соблюдать диету - не делайте выбор в пользу курения. Стройность не может быть поводом продолжать разрушать свое здоровье. Расставьте приоритеты: сначала откажитесь от вредной привычки, а потом – приведите вес в норму", - отметила Супрун.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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