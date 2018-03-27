Як кинути курити і не набрати зайву вагу: Супрун дала корисну пораду

Українцям розповіли, як прискорити метаболізм
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила, як кинути палити і не набрати зайву вагу. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Часто люди, які кидають курити, набирають вагу. Куріння прискорює обмін речовин, тому калорії спалюються швидше", - відзначила Супрун.
"Коли людина відмовляється від сигарет, організм повертається до звичного режиму роботи, тож набрати кілька кілограмів після відмови від них - звичний процес. Особливо, якщо за допомогою їжі намагатися позбутися бажання закурити", - додала вона.
В. о. міністра дали кілька порад, якщо вас непокоїть зайва вага, як відмовитися від шкідливої звички та залишитися у звичній формі:
"Якщо вам складно одночасно кидати курити та дотримуватися дієти - не робіть вибір на користь куріння. Стрункість не може бути приводом продовжувати руйнувати своє здоров'я. Розставте пріоритети: спочатку відмовтеся від шкідливої звички, а потім – приведіть вагу в норму", - відзначила Супрун.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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