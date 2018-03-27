Як кинути курити і не набрати зайву вагу: Супрун дала корисну пораду

Українцям розповіли, як прискорити метаболізм

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила, як кинути палити і не набрати зайву вагу. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Часто люди, які кидають курити, набирають вагу. Куріння прискорює обмін речовин, тому калорії спалюються швидше", - відзначила Супрун.

"Коли людина відмовляється від сигарет, організм повертається до звичного режиму роботи, тож набрати кілька кілограмів після відмови від них - звичний процес. Особливо, якщо за допомогою їжі намагатися позбутися бажання закурити", - додала вона.

В. о. міністра дали кілька порад, якщо вас непокоїть зайва вага, як відмовитися від шкідливої звички та залишитися у звичній формі:

Для підтримки високого рівня метаболізму, регулярно займайтеся спортом. Намагайтеся щотижня виділяти приблизно 150 хвилин (2,5 години) на спорт та фізичні вправи середньої інтенсивності, наприклад, швидку ходьбу, плавання або їзду на велосипеді. По дорозі на роботу ви можете пройти декілька зупинок пішки або піднятися сходами замість ліфта.

Намагайтеся боротися з голодом за допомогою корисних перекусів. Краще завжди мати при собі горіхи, сухофрукти, свіжі фрукти або овочі.

Намагайтеся їсти менші порції поки не стабілізується метаболізм. Пам'ятайте, що відчуття голоду проходить не раніше, ніж через 20 хвилин після прийому їжі, тому робіть перерви, виходьте на коротку прогулянку. Якщо ж через пів години ви все-таки будете відчувати голод, то можете з’їсти корисний снек.

Як правило, коли людина кидає курити, вона починає краще відчувати смак їжі. Проте те, що їжа тепер смакує краще, не означає, що можна їсти більше. Ретельно пережовуйте їжу та насолоджуйтеся кожним шматком, намагайтеся їсти повільно.

"Якщо вам складно одночасно кидати курити та дотримуватися дієти - не робіть вибір на користь куріння. Стрункість не може бути приводом продовжувати руйнувати своє здоров'я. Розставте пріоритети: спочатку відмовтеся від шкідливої звички, а потім – приведіть вагу в норму", - відзначила Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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