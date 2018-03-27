Ще один міф? Супрун розповіла, що таке вегето-судинна дистонія

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла, які обстеження потрібно зробити тим, у кого "ВСД"

Діагноз " вегето-судинна дистонія" – радянський міф, і такого діагнозу не існує в міжнародній медицині. Але ВСД – це синдром і наслідок іншої хвороби, який вказує на те, що потрібне дообстеження. Про це розповіла виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Діагнозу "вегето-судинна дистонія" не існує у міжнародній медицині", - підкреслила вона.

"Якщо колись вам або вашим близьким записали в медичній картці ці три загадкові літери - ВСД - забудьте про них. Це великий совєтський міф, який народився за відсутності доступу до бази джерел доказової медицини. Проте зітхати з полегшенням також не поспішайте", - відзначила Супрун.

Вона пояснила, що ж таке ВСД насправді.

"Вегето-судинна дистонія (дисфункція вегетативної нервової системи, нейроциркуляторна дистонія) - не діагноз, а синдром, що використовують при комплексі різноманітних скарг та симптомів у пацієнта. Під ним, як під парасолькою, ховається цілий комплекс симптомів. Найчастіше його ставлять, коли пацієнт:

відчуває тривогу та неспокій, має проблеми зі сном, відчуття нестачі повітря та "клубку в горлі", тремтять руки;

скаржиться на прискорене серцебиття, коливання тиску, біль в області серця й при цьому має нормальну ЕКГ;

має дискомфорт у животі, закреп, пронос, метеоризм або печію;

має запаморочення, підвищену температуру, при цьому обстеження показують, що запальних процесів в організмі немає", - відзначила в. о. міністра.

За її словами, вказані симптоми можуть зустрічатися в різних комбінаціях і не обов’язково всі одночасно.

"Насправді вони можуть говорити про кілька різних хвороб, які потрібно виявити після низки ґрунтовних обстежень. Проте якщо лікар натомість пише пацієнту у медичній картці "ВСД" та відправляє пити вітаміни й легкі заспокійливі, це означає, що буквально "зливає" справжню проблему", - підкреслила Супрун.

"Річ у тому, що дисфункція вегетативної нервової системи не може бути захворюванням сама по собі. Вона виникає вторинно, як наслідок іншої хвороби, яку потрібно лікувати. І виявити її неможливо, просто поставивши діагноз ВСД та відправивши пацієнта додому", - відзначила в. о. міністра.

"Якщо на прийом до лікаря приходить пацієнт з цими симптомами або ж з вже поставленим діагнозом ВСД, це означає тільки одне - його потрібно дообстежити та знайти справжню причину захворювання", - підкреслила вона.

"Перелік додаткових методів обстеження має включати загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, ЕКГ, іноді - добовий моніторинг ЕКГ чи ЕхоКГ, за потреби УЗД органів черевної порожнини, рентгенографія грудної клітки, в деяких випадках МРТ головного мозку, консультації кардіолога, гастроентеролога, ендокринолога, невролога, а якщо об'єктивно немає підстав вважати пацієнта хворим, а він продовжує скаржитись - варто направити його на прийом до психолога або психіатра", - написала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун висловилася про масову флюорографію.

Топ-5 найбільш вбивчих епідемій (відео: Styler.rbc.ua)