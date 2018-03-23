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Развенчала еще один миф: Супрун высказалась о массовой флюорографии

STYLERLIFE        23.03.2018 - 11:52
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Украинцам рассказали, как можно обнаружить туберкулез на ранней стадии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез – миф. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез", - рассказала Супрун.

"Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет", - почеркнула она.

"Во-вторых, флюорографические обследования часто обходят именно тех людей (не делают тем людям – ред.), которые больше всего рискуют заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения", - добавила и. о. министра.

Она отметила, что это одни из причин, почему туберкулез выявляют в уже поздней стадии, когда шансов на выздоровление очень мало.

"Как следствие - в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства", - сообщила и. о. министра.

"В Операционном руководстве по активному скринингу на туберкулез ВОЗ советует применять систематический скрининг среди групп высокого риска", - добавила она.

По словам Супрун, в цивилизованных странах это выглядит таким образом:

  •  На осмотре у семейного врача (или терапевта, или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.
  •  Если врач видит потребность - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ, который покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже через два часа, и пациент сможет начать лечение.

"В комплексе с изменениями на первичном звене и введением доказательных практик для лечения туберкулеза, мы сможем лучше контролировать туберкулез, вовремя выявлять болезнь и успешно лечить", - отметила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун развенчала еще один миф о популярном в Украине антисептическом препарате.

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Теги: здоровье, медицина, Уляна Супрун, туберкулез
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