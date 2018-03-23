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Розвінчала ще один міф: Супрун висловилася про масову флюорографію

STYLERLIFE        23.03.2018 - 11:52
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Українцям розповіли, як можна виявити туберкульоз на ранній стадії

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз – міф. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У нашій роботі запровадження сучасних практик медичної допомоги часто має відбуватися одночасно з руйнуванням застарілих методів. А разом з ними і міфів, породжених радянською системою охорони здоров'я. Одним з них є проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз", - розповіла Супрун.

"По-перше, флюорографія дозволяє виявити лише розвинуті форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить зміни в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже", - наголосила вона.

"По-друге, флюорографічні обстеження часто оминають саме тих людей (не роблять тим людям – ред.), які найбільше ризикують захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення", - додала в.о. міністра.

Вона зазначила, що це одна з причин, чому туберкульоз виявляють вже на пізній стадії, коли шансів на одужання дуже мало.

"Як наслідок - в Україні за рік від туберкульозу помирає 4000 пацієнтів. Це 11 людей щодня. При тому, що держава закуповує необхідні ліки", - повідомила в. о. міністра.

"В Операційному посібнику активного скринінгу на туберкульоз ВООЗ радить застосовувати систематичний скринінг серед груп високого ризику", - додала вона.

За словами Супрун, в цивілізованих країнах це виглядає таким чином:

  • На огляд у сімейного лікаря (або терапевта, або педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на запитання, які можуть визначити можливість захворювання.
  • Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз, який покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже через дві години, і пацієнт зможе почати лікування.

"В комплексі із змінами на первинній ланці та запровадженням доказових практик у лікування туберкульозу, ми зможемо краще контролювати туберкульоз, вчасно виявляти хворобу і успішно лікувати", - зазначила Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Теги: здоров'я, медицина, Уляна Супрун, туберкулез
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