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Интервью

Супрун развенчала еще один миф о популярном в Украине антисептическом препарате

STYLERLIFE        20.03.2018 - 10:18
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Эксперт рассказала, чем обеззараживать раны

Антисептик "Мирамистин" нужно использовать с осторожностью, поскольку препарат не проверяли должным образом. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Обращаем внимание, что популярный в Украине антисептик "Мирамистин" — не имеет должным образом проведенных клинических испытаний и его необходимо использовать с осторожностью. Будьте осмотрительными в выборе средства и при серьезных травмах обязательно консультируйтесь с врачом", - отметила Супрун.

Она порекомендовала украинцам несколько препаратов, которыми можно обрабатывать свежую рану.

"Учтите, что перед тем, как обрабатывать рану, ее необходимо промыть под проточной водой. Затем нанесите обеззараживающее средство и наложите стерильную повязку или пластырь", — подчеркнула и.о. министра.

Помимо того Супрун перечислила йодсодержащие препараты, которыми можно заменить "бесполезную", по ее словам, перекись.

"Если вы уже разочаровались в перекиси водорода, но еще не знаете, какое средство использовать, чтобы обеззаразить рану - этот пост для вас. Делимся средствами, которые помогут защитить раны и царапины от заражения микробами:

  • С детства мы знаем о защитных свойствах спиртового раствора йода и бриллиантового зеленого - "зеленки". И они действительно помогают. Но здесь есть свое но. За последние десятилетия наука изобрела более удобные антисептические средства, поэтому на Западе начинают постепенно отказываться и от одного, и от другого.
  • В странах с развитой системой здравоохранения популярны йод-содержащие антисептики. К ним, в частности, входят соединения, содержащие йод и повидон. Они менее агрессивны, чем спиртовой раствор йода, поэтому не так сильно раздражают поврежденную часть тела и имеют хорошее соотношение эффективность/безопасность. К таким средствам относится 10% -й раствор повидон-йода. 
  • Повидон-йод помогает заживлению ран, имеет широкий антибактериальный спектр, низкий уровень резистентности, эффективный против биопленок и хорошо переносится.
  •  Хлоргексидин 0,05% -раствор - сильный антисептик, который имеет широкий спектр применения. В зависимости от концентрации и формы выпуска он может применяться для ухода за полостью рта, мытья рук, очистки ран и предоперационной обработки ран и рук. Хлоргексидин хорошо обеззараживает поврежденное место.
  • Этанол - когда нет под рукой менее агрессивного средства, можно использовать этиловый спирт. Наиболее эффективна 70% концентрация. Важно, что при небольшой концентрации этанол не имеет бактериоцидного влияния, а 96% -ная концентрация менее эффективна, чем 70% -ная из-за особенности бактериальной мембраны", - рассказала Супрун.

Она подчеркнула, что повидон-йод (10% раствор), хлоргексидин (0,05% раствор) и этанол (70% раствор) рекомендуются к применению Всемирной организацией здравоохранения и присутствуют в Национальном перечне основных лекарственных средств.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф.

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Теги: здоровье, медицина, Уляна Супрун
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