Супрун развенчала еще один миф о популярном в Украине антисептическом препарате

Эксперт рассказала, чем обеззараживать раны
Антисептик "Мирамистин" нужно использовать с осторожностью, поскольку препарат не проверяли должным образом. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.
"Обращаем внимание, что популярный в Украине антисептик "Мирамистин" — не имеет должным образом проведенных клинических испытаний и его необходимо использовать с осторожностью. Будьте осмотрительными в выборе средства и при серьезных травмах обязательно консультируйтесь с врачом", - отметила Супрун.
Она порекомендовала украинцам несколько препаратов, которыми можно обрабатывать свежую рану.
"Учтите, что перед тем, как обрабатывать рану, ее необходимо промыть под проточной водой. Затем нанесите обеззараживающее средство и наложите стерильную повязку или пластырь", — подчеркнула и.о. министра.
Помимо того Супрун перечислила йодсодержащие препараты, которыми можно заменить "бесполезную", по ее словам, перекись.
"Если вы уже разочаровались в перекиси водорода, но еще не знаете, какое средство использовать, чтобы обеззаразить рану - этот пост для вас. Делимся средствами, которые помогут защитить раны и царапины от заражения микробами:
Она подчеркнула, что повидон-йод (10% раствор), хлоргексидин (0,05% раствор) и этанол (70% раствор) рекомендуются к применению Всемирной организацией здравоохранения и присутствуют в Национальном перечне основных лекарственных средств.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Ранее Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф.
Топ-5 самых убийственных эпидемий (видео: STYLER.rbc.ua)