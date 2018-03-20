Супрун розвінчала ще один міф про популярний в Україні антисептичний препарат

Експерт розповіла, чим знезаражувати рани

Антисептик "Мірамістин" потрібно використовувати з обережністю, оскільки препарат не перевіряли належним чином. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Звертаємо увагу, що популярний в Україні антисептик "Мірамістин" — не має належним чином проведених клінічних випробувань і його необхідно використовувати з обережністю. Будьте обачними у виборі засобу та при серйозних травмах обов'язково консультуйтеся з лікарем", - зазначила Супрун.

Вона порекомендувала українцям кілька препаратів, якими можна обробляти свіжу рану.

"Врахуйте, що перед тим, як обробляти рану, її необхідно промити під проточною водою. Потім нанесіть знезаражуючий засіб і накладіть стерильну пов'язку або пластир", — наголосила в.о. міністра.

Крім того Супрун перерахувала йодовмісні препарати, якими можна замінити "марний", за її словами, перекис.

"Якщо ви вже розчарувалися в перекису водню, але ще не знаєте, який засіб використовувати, щоб знезаразити рану - цей пост для вас. Ділимося засобами, які допоможуть захистити рани і подряпини від зараження мікробами:

З дитинства ми знаємо про захисні властивості спиртового розчину йоду й діамантового зеленого - "зеленки". І вони дійсно допомагають. Але тут є своє "але". За останні десятиліття наука винайшла більш зручні антисептичні засоби, тому на Заході починають поступово відмовлятися і від одного, і від іншого.

У країнах з розвиненою системою охорони здоров'я популярні йод-вмісні антисептики. До них, зокрема, входять сполуки, що містять йод і повідон. Вони менш агресивні, ніж спиртовий розчин йоду, тому не так сильно дратують пошкоджену частину тіла і мають гарне співвідношення ефективність/безпека. До таких засобів відноситься 10% -й розчин повідон-йоду.

Повідон-йод допомагає загоєнню ран, має широкий антибактеріальний спектр, низький рівень резистентності, ефективний проти біоплівок і добре переноситься.

Хлоргексидин 0,05% розчин - сильний антисептик, який має широкий спектр застосування. В залежності від концентрації та форми випуску він може застосовуватися для догляду за порожниною рота, миття рук, очищення ран і передопераційної обробки ран і рук. Хлоргексидин добре знезаражує пошкоджене місце.

Етанол - коли немає під рукою менш агресивного засобу, можна використовувати етиловий спирт. Найбільш ефективна 70% концентрація. Важливо, що при невеликій концентрації етанол не має бактериоцидного впливу, а 96% -ва концентрація менш ефективна за 70% -ву через особливість бактеріальної мембрани", - розповіла Супрун.

Вона підкреслила, що повідон-йод (10% розчин), хлоргексидин (0,05% розчин) і етанол (70% розчин) рекомендуються до застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я і присутні у Національному переліку основних лікарських засобів.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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