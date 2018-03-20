Супрун розвінчала ще один міф про популярний в Україні антисептичний препарат

Експерт розповіла, чим знезаражувати рани
Антисептик "Мірамістин" потрібно використовувати з обережністю, оскільки препарат не перевіряли належним чином. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Звертаємо увагу, що популярний в Україні антисептик "Мірамістин" — не має належним чином проведених клінічних випробувань і його необхідно використовувати з обережністю. Будьте обачними у виборі засобу та при серйозних травмах обов'язково консультуйтеся з лікарем", - зазначила Супрун.
Вона порекомендувала українцям кілька препаратів, якими можна обробляти свіжу рану.
"Врахуйте, що перед тим, як обробляти рану, її необхідно промити під проточною водою. Потім нанесіть знезаражуючий засіб і накладіть стерильну пов'язку або пластир", — наголосила в.о. міністра.
Крім того Супрун перерахувала йодовмісні препарати, якими можна замінити "марний", за її словами, перекис.
"Якщо ви вже розчарувалися в перекису водню, але ще не знаєте, який засіб використовувати, щоб знезаразити рану - цей пост для вас. Ділимося засобами, які допоможуть захистити рани і подряпини від зараження мікробами:
Вона підкреслила, що повідон-йод (10% розчин), хлоргексидин (0,05% розчин) і етанол (70% розчин) рекомендуються до застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я і присутні у Національному переліку основних лікарських засобів.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Раніше Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф.
Топ-5 найбільш убивчих епідемій (відео: STYLER.rbc.ua)